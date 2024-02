Jogo entre Sport x Fortaleza terá esquema especial de ônibus nesta quarta-feira (21)

A- A+

Em meio às incertezas sobre o funcionamento do metrô depois das 23h no dia da partida, o jogo entre Sport e Fortaleza, pela Copa Nordeste, que vai acontecer nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco, vai contar com uma operação especial do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM).

No valor de R$ 4,10, a linha 047 - Cosme Damião/Arena será ativada a partir das 19h. A integração temporal acontece apenas com a utilização do cartão VEM e será usada neste jogo. O público pode ir ao TI Cosme e Damião utilizando o metrô e no local embarcar na linha especial.

Conforme o Grande Recife, a operação será monitorada por fiscais. Sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo serão realizados.

Os torcedores também terão uma opção extra de transporte para o estádio. A linha 058 - Expresso Arena será disponibilizada saindo da Praça do Derby, a partir das 19h, e custará R$ 20,00 por pessoa, garantindo a ida e a volta.

A tendência é que o confronto entre pernambucanos e cearenses receba um bom público em São Lourenço da Mata. Em última parcial divulgada pelo Sport na manha desta terça, mais de 17 mil ingressos já haviam sido comercializados de forma antecipada.

Veja também

Tênis Rio Open: onde assistir ao vivo ao torneio que reúne Alcaraz, Wawrinka e mais