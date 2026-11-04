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Futebol Internacional

Jogo entre Tenerife e Granada é adiado pela Federação espanhola pós a morte de Jesús de Miguel

Jogador morreu após disputar um lance e se chocar com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, nos acréscimos do jogo

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Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu após sofre uma parada cardiorrespiratória Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu após sofre uma parada cardiorrespiratória  - Foto: instagram/furiablanquiazul/Reprodução

O confronto entre Tenerife e Granada, agendado para este sábado, 7 de novembro, pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, foi adiado oficialmente pela Federação espanhola nesta quarta-feira. O motivo da decisão foi provocado pela morte do jogador Jesús de Miguel.

A partida, válida pela 13ª rodada, seria disputada no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada. Agora, uma nova data está sendo analisada pela entidade para que duelo seja realizado para dar continuidade à competição.

Diante da tragédia, o Tenerife fez um pedido para que seus compromissos imediatos fossem adiados. O clube contou com a compreensão do Granada, que prestou apoio neste momento trágico.

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Por meio de um comunicado nas redes sociais a diretoria rival expressou suas solidariedade e "reiterou as suas mais profundas condolências aos entes queridos de Jesús de Miguel" e desejou ainda "força e apoio nestes momentos difíceis".

Na tabela de classificação, a equipe de Granada ocupa a quarta colocação, contabiliza 23 pontos, e tem quatro a menos que o líder Castellon. Já o Tenerife tenta se recuperar no torneio e aparece no 14º posto com 15 pontos.

Jesús de Miguel morreu nesta terça-feira, aos 30 anos, após disputar um lance com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra. A trombada entre os dois atletas aconteceu nos acréscimos do duelo.

Jesús de MiguelJesús de Miguel, atacante do Tenerife. | Foto: Handout/CD Tenerife/AFP

Após sofrer uma parada cardíaca em campo, o atacante teve uma piora no quadro neurológico de madrugada e não resistiu. A morte foi confirmada na manhã desta terça-feira.

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