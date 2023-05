A- A+

FUTEBOL Jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã é adiado e será em uma segunda-feira Calendário original previa partida no sábado, mas mudanças foram realizadas de acordo com normas da CBF

Quem estava ansioso para o primeiro encontro entre Vasco e Flamengo pelo Brasileirão, depois de dois anos do cruz-maltino na Série B, precisará esperar um pouco mais. O confronto estava marcado para o dia 03 de junho, um sábado, e foi adiado para a segunda-feira seguinte, dia 5. O horário também sofreu alterações, passando de 18h30 para às 20h, e tudo isso porque foi confirmado que a partida acontecerá no Maracanã.

A mudança se deu para que o duelo pudesse se adequar ao calendário da CBF, que definiu as datas dos duelos de ida e volta da Copa do Brasil. Como o Botafogo enfrenta o Athletico e haverá também Fla-Flu, os jogos foram divididos em dias diferentes por causa de "limitações da Segurança Pública", de modo a não coincidir um clássico e outro duelo de clube carioca no mesmo dia. Assim, o compromisso do Fluminense no Brasileirão, em casa, contra o Bragantino, passou do dia 3 para o dia 4 de junho, o que obrigou a adiar o clássico para o dia seguinte.

Veja também

Ameaças Jael relata que foi ameaçado de morte por membros da principal torcida organizada do Náutico