"Jogo muito decepcionante para nós", afirma treinador do Sport depois de derrota para o Retrô

A derrota pelo placar de 4 a 2 para o Retrô, na noite desta quarta-feira (17), na Arena de Pernambuco, é analisada com decepção pelo treinador do Sport, o argentino Mariano Soso, de 42 anos.

"É um jogo muito decepcionante para nós. A equipe tinha expectativa de impor condições contra o adversário e alcançar a vitória na noite de hoje. No segundo tempo, com uma vantagem muito grande, o Retrô jogou priorizando e acentuando transições, e não fomos capazes de poder interromper. Elas foram determinantes no jogo de hoje", diz.

O comandante rubro-negro, no entanto, já busca "virar a chave" para o próximo compromisso do clube leonino, que será diante do rival Santa Cruz, neste sábado (20), a partir das 16h30, também em São Lourenço da Mata.

"Não tem tempo de lamento; tem tempo de trabalho. Nosso trabalho tem 17 dias, mas a minha responsabilidade é consturir um modelo de jogo que tenha uma identidade e que isso proporcione vitória. A partir de amanhã, começo a desenhar o projeto de jogo e a considerar os jogadores que se encontram em melhores condições", projeta, sem dar pistas sobre a escalação pretendida.

