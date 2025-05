A- A+

SOLIDARIEDADE Jogo solidário em prol de Kuki reúne ídolos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Central no Arruda Partidas acontecem neste domingo (4), com ingressos simbólicos revertidos para tratamento do ex-atacante, que sofreu um AVC no mês passado

O estádio do Arruda será palco, neste domingo (4), de uma grande ação solidária. Ex-atletas de Náutico, Santa Cruz, Sport e Central se reúnem a partir das 9h para um jogo beneficente em apoio ao ex-jogador Kuki, ídolo alvirrubro que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no último dia 21 de abril.



Nesta sexta-feira (2), Kuki recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português, no Recife, onde estava internado desde que sofreu o AVC. Ele foi transferido para um apartamento, onde seguirá em acompanhamento médico até a alta definitiva.



O jogo

A programação do jogo solidário começa com o confronto entre Santa Cruz e Náutico, disputado em dois tempos de 30 minutos. Em seguida, Sport e Central entram em campo. A iniciativa contará com a presença de grandes nomes que marcaram a história dos quatro clubes pernambucanos.

O time do Santa Cruz terá à disposição Popó, Chiquinho, César, Jr. Cordel, Zé do Carmo, Nido Love, Marcílio, Leto, Marlon, Fernando, Célio, Michel, Cristiano, Edvan, Edson Limoeiro, Wellington Madeira, Roberval, Ericson, Café, Wilton Pantera e Cláudio.

Já o Náutico tem confirmadas as presenças de Nivaldo, Lúcio Surubim, Léo, Nunes, Barros, Alex, Lau, Gaibu e Acosta.

O time rubro-negro vem de César Lucena, Dutra, Dário, Diogo, Nildo, Júlio Sheyck, João Ricardo e Jean. A Patativa enfrenta o Sport com Danda, Marcelo, Serginho, Reginaldo Cachimbo, Bezerra, Sil, Bento, Rayde, João Euzébio e Araújo.

Para acompanhar os jogos, os torcedores devem fazer uma doação mínima de R$ 10 via PIX para a chave 089.089.444-7, em nome de Vanessa Kelly Melo de Paula, esposa de Kuki. É necessário apresentar o comprovante na entrada do estádio.

Os acessos estarão liberados pelos portões 3 (sociais) e 4 (Rua das Moças).

