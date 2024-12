A- A+

Mal súbito Jogo entre Fiorentina e Inter é suspenso após meia Edoardo Bove sofrer mal súbito O jogador italiano de 22 anos caiu no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo; atleta recuperou a consciência no hospital

O jogo da 14ª rodada do Campeonato Italiano entre Fiorentina e Inter de Milão foi suspenso definitivamente depois que o meia Eduardo Bove, da 'Viola', sofreu um mal súbito em campo, anunciou Serie A neste domingo (1º).

O jogador italiano de 22 anos caiu no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo (0 a 0 no placar) e teve convulsões, segundo as imagens de televisão, cercado por companheiros e adversários que mostravam evidente preocupação.

Bove, cedido por empréstimo ao clube de Florença, foi levado de ambulância e os demais jogadores e árbitros voltaram aos vestiários.

A Serie A não demorou para anunciar em comunicado a suspensão definitiva da partida, que será remarcada para uma "data indeterminada".

Segundo o canal Sky Sports, Bove recuperou a consciência no hospital de Careggi, próximo ao estádio Artemio-Franchi, casa da Fiorentina.

O incidente fez reviver na 'Viola' a dolorosa lembrança da morte do ex-capitão Davide Astori, que faleceu aos 31 anos em 2018 enquanto dormia antes de um jogo contra a Udinese.

Em abril deste ano, o marfinense Evan Nidcka, de 25 anos, da Roma, desmaiou durante um jogo contra a mesma Udinese.

A Roma, que venceu por 2 a 1 a partida que terminou dias mais tarde, explicou que o jogador sofreu um colapso pulmonar que nada teve a ver com um problema cardíaco.

A Fiorentina começou o jogo deste domingo empatada em pontos com a Inter (28 pontos), a quatro pontos do líder Napoli, que mais cedo venceu o Torino por 1 a 0.

