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CONFUSÃO Jogo termina em briga generalizada na Espanha após goleiro acertar soco no adversário; veja vídeo Esteban Andrada, do Zaragoza, agrediu Jorge Pulido, zagueiro e capitão do Huesca e a partida da segunda divisão acabou em pancadaria

A partida entre Huesca e Real Zaragoza pela 37ª rodada da segunda divisão do campeonato espanhol, terminou em uma briga generalizada dentro do campo, após o goleiro argentino Esteban Andrada, do Zaragoza, acertar um soco em Jorge Pulido, zagueiro e capitão do Huesca.

O jogo já estava no final dos acréscimos, quando os dois jogadores protagonizaram um bate-boca na lateral. Em seguida, Andrada deu um empurrão em Pulido, e por isso recebeu seu segundo amarelo, sendo expulso.

No momento em que o juiz mostrou o cartão vermelho, Andrada correu na direção de Pulido e deu um soco forte em seu rosto. Imediatamente os jogadores dos bancos invadiram o gramado e a confusão generalizada tomou conta.



Veja o vídeo:

Fazia tempo que não via uma dessa no futebol profissional pic.twitter.com/lZQx3SXUkF — Tiago Pereira (@pereiratiago) April 26, 2026

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