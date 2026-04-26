Dom, 26 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo25/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFUSÃO

Jogo termina em briga generalizada na Espanha após goleiro acertar soco no adversário; veja vídeo

Esteban Andrada, do Zaragoza, agrediu Jorge Pulido, zagueiro e capitão do Huesca e a partida da segunda divisão acabou em pancadaria

Reportar Erro
Goleiro acerta soco em adversário na EspanhaGoleiro acerta soco em adversário na Espanha - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A partida entre Huesca e Real Zaragoza pela 37ª rodada da segunda divisão do campeonato espanhol, terminou em uma briga generalizada dentro do campo, após o goleiro argentino Esteban Andrada, do Zaragoza, acertar um soco em Jorge Pulido, zagueiro e capitão do Huesca.

O jogo já estava no final dos acréscimos, quando os dois jogadores protagonizaram um bate-boca na lateral. Em seguida, Andrada deu um empurrão em Pulido, e por isso recebeu seu segundo amarelo, sendo expulso.

Leia também

• Santa Cruz joga mal e perde dentro de casa para o Amazonas na Série C

• "O resultado vem com o trabalho", diz Márcio Goiano após vitória do Sport contra o Novorizontino

• Sport supera Novorizontino e conquista a primeira vitória na Ilha do Retiro pela Série B

No momento em que o juiz mostrou o cartão vermelho, Andrada correu na direção de Pulido e deu um soco forte em seu rosto. Imediatamente os jogadores dos bancos invadiram o gramado e a confusão generalizada tomou conta.

Veja o vídeo:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter