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ESPORTES Organização dos Jogos Asiáticos se desculpa após polêmica envolvendo hino nacional da Coreia do Sul Antes da partida, os jogadores sul-coreanos se alinharam para a tradicional cerimônia dos hinos, mas pareceram desconcertados quando soou o da Coreia do Norte

Os organizadores dos Jogos Asiáticos apresentaram neste sábado (19) suas "mais profundas desculpas" por terem executado, por engano, o hino da Coreia do Norte antes de um jogo da equipe masculina de hóquei sobre grama da Coreia do Sul.

As autoridades sul-coreanas mostraram indignação após o erro no início dos Jogos de Nagoya-Aichi, abertos oficialmente neste sábado, após uma preparação marcada por problemas para encontrar acomodação para os milhares de atletas inscritos.

"Durante o jogo de hóquei masculino entre Coreia [do Sul] e Bangladesh em 18 de setembro, foi colocado por engano um hino nacional incorreto", explicou o comitê organizador dos Jogos Asiáticos.

Na sexta-feira, "os responsáveis pelas relações com os Comitês Olímpicos Nacionais visitaram a delegação da República da Coreia [do Sul] e apresentaram suas mais sinceras desculpas por este incidente", informou o comitê em comunicado.

"Também vamos tomar medidas para evitar que um incidente assim volte a acontecer e queremos apresentar nossas mais profundas desculpas a todas as pessoas afetadas por este assunto", conclui a nota.

Antes da partida, os jogadores sul-coreanos se alinharam para a tradicional cerimônia dos hinos, mas pareceram desconcertados quando soou o da Coreia do Norte.

Em seguida, os organizadores executaram o hino de Bangladesh e, por último, o da Coreia do Sul, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

No entanto, o árbitro ordenou aos jogadores de ambas as equipes que se cumprimentassem e começassem a se preparar para a partida antes mesmo de o hino terminar, acrescentou a agência.

A Coreia do Sul venceu por 5 a 0.

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