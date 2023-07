A- A+

Copa do Mundo Feminina Jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina mudam expediente em órgãos públicos de Pernambuco; confira O Governo de Pernambuco seguiu a portaria divulgada pelo Governo Federal e decretou ponto facultativo; UFPE também tem alteração

Os jogos da Seleção brasileira na Copa do Mundo feminina vão causar mudanças no expediente em órgãos públicos de Pernambuco.



As partidas acontecem no período da manhã pelo fato do Mundial ser disputado na Austrália e Nova Zelândia, a partir desta quinta-feira (20). No entanto, o Brasil só estreia no dia 24, às 8h, contra o Panamá.

Seguindo a decisão do Governo Federal, que divulgou a portaria de flexibilização dos horários nesta terça-feira (18), o Governo de Pernambuco decretou ponto facultativo para os servidores estaduais.

Como vai funcionar

Quando a partida iniciar até as 7h30, o expediente começará às 11h. Já para os jogos a partir das 8h, o expediente começará às 12h.

Importante ressaltar que os serviços essenciais funcionarão normalmente.

UFPE

O expediente na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai começar sempre duas horas após o término do jogo do Brasil. Confira:

24 de julho (jogo às 8h), o expediente se iniciará às 12h;

02 de agosto (jogo às 7h), o expediente se iniciará às 11h.

A UFPE recomenda que se evite o agendamento de avaliações de aprendizagem e o atendimento presencial ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Prefeitura do Recife ainda não definiu como vai proceder no dia dos jogos.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina:

Fase de grupos:



Brasil x Panamá - 24 de julho (segunda-feira), às 8h - Hindmarsh Stadium, em Adelaide.

França x Brasil - 29 de julho (sábado), às 7h - Brisbane Stadium.

Jamaica x Brasil - 2 de agosto (quarta-feira), às 7h - Melbourne Rectangular.

Possíveis jogos do Brasil no mata-mata:

Em caso de classificação em primeiro lugar no grupo:

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 8h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 4h

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 7h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 5h

Final: 20/08 (domingo), 07h

Em caso de classificação em segundo lugar no grupo:

Oitavas de final: 08/08 (terça-feira), 5h

Quartas de final: 12/08 (sábado), 7h30

Semifinal: 16/08 (quarta-feira), 7h

Disputa de terceiro lugar: 19/08 (sábado), 5h

Final: 20/08 (domingo), 7h

