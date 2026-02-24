A- A+

Futebol Jogos da final do Pernambucano serão na Ilha do Retiro e nos Aflitos com torcida visitante, diz FPF Federação Pernambucana de Futebol (FPF) atendeu às solicitações de Náutico e Sport sobre o mando de campo para a disputa do título estadual

Após indicar que as duas partidas da final do Campeonato Pernambucano 2026 poderiam ser realizadas na Arena de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou, no início da tarde desta terça-feira (24), que Sport e Náutico disputarão seus jogos como mandante na Ilha do Retiro e nos Aflitos, respectivamente.



A ida da decisão do Estadual será realizada na Ilha do Retiro, no próximo domingo (1º), às 18h. Já a volta será no Estádio dos Aflitos, no dia 8 de março, também às 18h.

Segundo a Federação, o ato atenderá às solicitações formalizadas pelo dois clubes.

Além da confirmação sobre o mando de campo, a FPF informou que os duelos contarão com a presença de torcida visitante, em Ato da Presidência nº 11/2026, que ainda será publicado pela instituição ao longo do dia.



No documento, constará a definição do percentual disponível para cada torcida.



"O percentual de ingressos será definido pela FPF para cada partida, observando o limite mínimo de 10% e máximo de 20% da capacidade total do estádio aprovada nos laudos técnicos, conforme previsto no Art. 23, §3º, do Regulamento", declarou a FPF.



Em suas redes sociais, o Náutico confirmou a informação e disse que se reuniu com a entidade para formalizar sua posição de atuar em casa.



"O Clube Náutico Capibaribe informa oficialmente que a partida de volta das finais do Campeonato Pernambucano será realizada no Estádio Eládio de Barros Carvalho, os Aflitos", inicia a nota.



