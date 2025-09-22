A- A+

Jogos da Juventude Jogos da Juventude: Pernambuco conquista duas pratas nesta segunda-feira (22) Nesta terça (23), badminton tem chances de colocar o Estado em duas finais

BRASÍLIA - Depois de iniciar o terceiro bloco dos Jogos da Juventude Caixa 2025 com dois ouros, Pernambuco voltou a subir no pódio do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, nesta segunda-feira (22). Desta vez, com duas medalhas de prata. Uma no taekwondo e outra no judô.

Estudante do EREM Martins Júnior, no bairro da Torre, no Recife, Luís Felipe Soares perdeu a decisão de virada para o paulista Gabriel Fonseca, na categoria até 63kg. Esta foi a segunda vez do pernambucano nos Jogos da Juventude, a primeira que chega à decisão. Motivo para se orgulhar e planejar voos mais altos.

"Essa prata me mostra muito o que eu sou agora. Antes, eu não era nada. Estou muito feliz, não só por mim, mas também pelos meus amigos que estão aqui e pela minha família que está em casa. Agora é treinar mais, dar o meu máximo para conseguir ser campeão", falou à reportagem.

Encerrando as atividades do dia, a pernambucana Larissa Olivira Alves da Silva, de apenas 15 anos, entrou no tatame para medir forças com Agatha Paixão, do Rio de Janeiro, na final do judô, categoria +70kg.

A aluna do ETE João Bezerra, no Pina, acabou sendo superada pela carioca, mas não escondeu a satisfação de conquistar a prata, em sua segunda participação nos Jogos da Juventude.

"Eu nunca tinha disputado uma medalha de ouro. Foi uma experiência ótima, amei muito. Infelizmente, fiquei em segundo, mas como nunca havia disputado uma final nacional, gostei muito. Talvez eu poderia ter treinado mais resistência, mais força. Agora é treinar bem mais", contou a atleta.

Badminton

Na busca por mais medalhas para o Estado, a equipe feminina do badminton entra em cena pelas semifinais da modalidade na manhã desta terça-feira (23). Às 9h30, no simples feminino, Maria Thaynara encara a catarinense Tairini Hiani.

Uma hora depois, a pernambucana volta a entrar em ação. Desta vez, ao lado de Ana Beatriz Ferreira Silva. Nas duplas femininas, elas vão enfrentar as paranaenses Lavinea Isabelle Fiori e Mirela Lima Kist.

A Folha de Pernambuco acompanha os Jogos da Juventude, em Brasília, a convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB).

