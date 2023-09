Jogos da Pessoa Idosa 2023 agita o Geraldão, na Imbiribeira, neste sábado (16)

A- A+

O Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, vai abrir as portas para o início da 15ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa 2023, que tem o tema “Jogos da Pessoa Idosa de Mãos Dadas com o Estatuto: 15 anos de Viências e 20 anos de Conquistas”. A cerimônia começa às 15h e vai até às 17h30.

O evento vai seguir até o dia 30 de setembro e contará com 990 participantes entre 60 e 95 anos, distribuídos por 31 grupos. A disputa é oferecida pela Secretaria de Esportes do Recife.

Há uma série de atividades durante os dias de competição. A Mostra Artística Cultural acontece no dia 20, no Teatro do Parque. Haverá uma caminhada pelo Recife Antigo, no dia 24. Nos dias 26, 27 e 28 acontecem as disputas nas modalidades, no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro. O encerramento é no dia 30, no Clube AABB, nas Graças.

No ano passado, 27 grupos de pessoas idosas participaram do evento e cada um recebeu troféu. Foram inscritas 740 pessoas, com idades entre 60 e 95 anos, com 10 modalidades adaptadas: voleibol, basquete, handebol, futsal, hóquei, golfe, arco, estafeta, dominó e dama.



