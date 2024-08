A- A+

Jogos da Pessoa Idosa Jogos da Pessoa Idosa do Recife começam neste sábado (31), no Geraldão Evento tem mais de 900 inscritos e movimenta a cidade com competições esportivas, caminhada pelas ruas do Bairro do Recife e mostra cultural

A partir deste sábado (31), centenas de recifenses com idade entre 60 e 90 anos participarão dos 16º Jogos da Pessoa Idosa, que movimentarão o Recife durante duas semanas com competições esportivas, caminhada e mostra cultural.

Jogos da Pessoa Idosa de 2023. Foto: Maurício Ferry/PCR

O evento é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, e este ano apresenta a temática “Mulheres que inspiram”. O objetivo é estimular o envelhecimento saudável e ativo, a qualidade de vida e a integração social.

“Os jogos são construídos em parceria com os grupos de idosos, com reuniões e festivais esportivos durante o ano, e permitem a vivência de diversas modalidades esportivas, de forma adaptada, lúdica, crítica, participativa e solidária”, explicou o secretário de Esportes do Recife, Joka Heráclio.

Este ano, o evento teve 915 inscritos, que fazem parte de 30 grupos de convivência de idosos.

Um dos participantes desta edição será Wellington Lima, de 65 anos, que vai para a sua terceira participação nos jogos e está bastante animado para competir.

"Quando participei pela primeira vez dos Jogos da Pessoa Idosa, achei maravilhoso, resgatou-me o tempo em que praticava esporte, além de proporcionar alegria e lazer, fazer novas amizades, interagindo com os participantes. São modalidades adaptadas para os idosos. Na minha opinião, é o melhor evento direcionado às pessoas idosas. Percebo a alegria de todos, é muito contagiante", declarou Wellington.

Wellington Lima, participante dos Jogos da Pessoa Idosa. Foto: Cortesia.

A abertura dos jogos ocorre no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), a partir das 15h, com direito a desfile, homenagem aos idosos, cerimônia de acendimento da pira olímpica, juramento do atleta e atração musical.

As competições esportivas serão realizadas na quarta (4) e quinta-feira (5), a partir das 9h, também no Geraldão, com dez modalidades: voleibol, basquete, handebol, futsal, hóquei, golfe, arco, estafeta, dominó e dama.

No domingo (8), às 14h30, ocorre a caminhada pelas ruas do Bairro do Recife, com concentração na Avenida Marquês de Olinda e percurso de dois quilômetros, com direito a orquestra de frevo e muita animação.

Já a mostra artístico-cultural será realizada às 14h da quarta-feira (11), no Teatro Luiz Mendonça, situado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

O encerramento ocorre na tarde da sexta-feira (13), no Clube AABB, no bairro das Graças. Os grupos inscritos receberão medalhas e troféus, e os cinco primeiros colocados serão homenageados com placas.

Programção:

Sábado (31) - Abertura no Geraldão, às 15h

Quarta e quinta (4 e 5 de setembro) - Competições esportivas

Domingo (8) - Caminhada no bairro do Recife, às 14h30

Quarta (11) - Mostra Artístico-Cultural, às 14h, no Teatro Luiz Mendonça

Sexta (13) - Encerramento

