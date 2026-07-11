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copa 2026 Jogos de hoje da Copa: veja agenda completa deste sábado e onde assistir às partidas Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo de olho na permanência na briga pelo título mundial

As quartas de final da Copa do Mundo 2026 chegam ao fim neste sábado (11) com dois confrontos que definirão os últimos semifinalistas da competição. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo de olho na permanência na briga pelo título mundial.

A Noruega chega embalada após eliminar o Brasil, enquanto a Inglaterra garantiu a classificação ao superar o México. No outro duelo, a Argentina avançou depois de uma virada sobre o Egito, e a Suíça conquistou a vaga ao eliminar a Colômbia na disputa por pênaltis.

Confira abaixo os detalhes dos jogos do dia e onde assistir ao vivo.

Noruega x Inglaterra

Noruega e Inglaterra abrem a programação deste sábado em um confronto que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Os noruegueses surpreenderam ao eliminar o Brasil nas quartas, enquanto os ingleses chegam após superar o México em um jogo eletrizante nas oitavas de final.

DATA: sábado, 11 de julho de 2026

HORÁRIO: 18h (de Brasília)

LOCAL: Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Estados Unidos)

ONDE ASSISTIR: CazéTV

Argentina x Suíça

Argentina e Suíça disputam a última vaga nas semifinais do Mundial. Os argentinos seguem vivos após uma virada emocionante sobre o Egito, enquanto os suíços avançaram ao derrotar a Colômbia nos pênaltis em um duelo equilibrado.

DATA: sábado, 11 de julho de 2026

HORÁRIO: 22h (de Brasília)

LOCAL: Arrowhead Stadium, Kansas City (Estados Unidos)

ONDE ASSISTIR: CazéTV

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