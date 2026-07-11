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Jogos de hoje da Copa: veja agenda completa deste sábado e onde assistir às partidas

Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo de olho na permanência na briga pelo título mundial

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Haaland marcou duas vezes contra o Brasil e chegou a sete gols na Copa do Mundo Haaland marcou duas vezes contra o Brasil e chegou a sete gols na Copa do Mundo  - Foto por ODD ANDERSEN / AFP

As quartas de final da Copa do Mundo 2026 chegam ao fim neste sábado (11) com dois confrontos que definirão os últimos semifinalistas da competição. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo de olho na permanência na briga pelo título mundial.

A Noruega chega embalada após eliminar o Brasil, enquanto a Inglaterra garantiu a classificação ao superar o México. No outro duelo, a Argentina avançou depois de uma virada sobre o Egito, e a Suíça conquistou a vaga ao eliminar a Colômbia na disputa por pênaltis.

Confira abaixo os detalhes dos jogos do dia e onde assistir ao vivo.

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Noruega x Inglaterra
Noruega e Inglaterra abrem a programação deste sábado em um confronto que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo. Os noruegueses surpreenderam ao eliminar o Brasil nas quartas, enquanto os ingleses chegam após superar o México em um jogo eletrizante nas oitavas de final.

DATA: sábado, 11 de julho de 2026

HORÁRIO: 18h (de Brasília)

LOCAL: Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Estados Unidos)

ONDE ASSISTIR: CazéTV

Argentina x Suíça
Argentina e Suíça disputam a última vaga nas semifinais do Mundial. Os argentinos seguem vivos após uma virada emocionante sobre o Egito, enquanto os suíços avançaram ao derrotar a Colômbia nos pênaltis em um duelo equilibrado.

DATA: sábado, 11 de julho de 2026

HORÁRIO: 22h (de Brasília)

LOCAL: Arrowhead Stadium, Kansas City (Estados Unidos)

ONDE ASSISTIR: CazéTV

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