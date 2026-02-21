Jogos de Inverno: acidentes com trenós interrompem provas do bobsled; piloto sai de maca

A- A+

A prova do bobsled 4-man (para quatro atletas) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina deste sábado, 21, foi marcada por tensão e paralisações. Três acidentes distintos interromperam a segunda bateria da disputa no Centro de Esportes de Trenó, com o episódio mais grave envolvendo a equipe da Áustria.



O trenó austríaco já havia passado da metade do percurso quando perdeu o controle, tombou e seguiu deslizando de ponta-cabeça por vários metros da pista. O piloto Jakob Mandlbauer precisou ser retirado de maca e recebeu atendimento médico ainda no local, o que levou à interrupção imediata da prova para reparos no traçado e protocolos de segurança.



Os outros integrantes do quarteto - Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi - conseguiram deixar o trenó caminhando e, aparentemente, sem ferimentos. Mandlbauer, por sua vez, foi encaminhado a um hospital da região com dores no pescoço, mas, segundo relatos da imprensa austríaca, passa bem. Como o trenó não completou a descida, a equipe foi desclassificada da bateria.



Minutos depois, a instabilidade da pista voltou a preocupar. O trenó da França, pilotado por Romain Heinrich, também tombou praticamente no mesmo ponto do acidente anterior. Apesar de ter deslizado por um trecho ainda maior de cabeça para baixo, o quarteto francês - Heinrich, Dorian Hauterville, Nils Blairon e Antoine Riou - deixou a pista sem necessidade de atendimento médico. Assim como a Áustria, a França acabou desclassificada por não cruzar a linha de chegada.



O terceiro e último acidente do dia envolveu Trinidad e Tobago. Axel Brown perdeu o controle do trenó no mesmo setor da pista onde os franceses haviam caído. Brown, DeAundre John, Shakeel John e Xaverri Williams conseguiram sair andando, mas também não completaram a descida e foram excluídos da prova.



A sucessão de quedas atrasou o cronograma da competição e aumentou o alerta em torno da segurança do traçado, que segue sendo monitorado pela organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina após um dia atípico e preocupante no bobsled.

