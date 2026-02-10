A- A+

ESPORTES Jogos de Inverno: atleta dos EUA brinca nas redes com a busca por um namorado na Vila Olímpica Sophia Kirkby, do luge, usa o Instagram para mostrar os bastidores da Vila dos Atletas e falar sobre vida amorosa durante a competição

Nem só de medalhas vive a Vila Olímpica. A atleta americana Sophia Kirkby, de 24 anos, representante dos Estados Unidos no luge nos Jogos Olímpicos de Inverno, vem usando as redes sociais para mostrar um lado pouco habitual da rotina olímpica: a tentativa de conciliar a disputa por medalhas com a vida amorosa dentro da Vila dos Atletas, na Itália.



Com cerca de 23 mil seguidores no Instagram, ela passou a publicar vídeos e relatos sobre encontros e expectativas românticas durante o evento.

Em uma publicação feita no sábado (7), gravada dentro da vila, Kirkby anunciou que pretende levar o público para os bastidores da experiência de “namorar durante as Olimpíadas”.



“A solteira mais cobiçada da Vila dos Atletas chega amanhã”, escreveu na legenda de um vídeo em que aparece entrando em um dormitório ao som de So Easy (To Fall in Love), de Olivia Dean. Em outra postagem, disse estar animada para mostrar como é a vida de uma atleta olímpica que tenta manter um romance em meio a treinos, viagens constantes e horários rígidos de descanso.

Confira:



Bastidores olímpicos além das pistas

A americana, que compete nas duplas, categoria feminina que estreia nesta edição dos Jogos, afirmou que considera “interessante para as pessoas verem a vida amorosa de uma atleta olímpica durante os Jogos”. Em posts anteriores, ela destacou as dificuldades de conciliar relacionamentos com a rotina esportiva de alto rendimento e brincou com a possibilidade de “encontrar por acaso o amor da sua vida”.

Os vídeos incluem cenas do cotidiano na vila, como o momento em que levou xícaras de cappuccino feitas à mão para o local, dizendo esperar por um encontro “romântico e agradável”, além de publicações em que sugere procurar companhia para passar o Dia dos Namorados. Após a cerimônia de abertura, na sexta-feira, ela chegou a apontar para a torcida do Time EUA em Cortina, com a legenda: “Meu namorado pode estar em algum lugar nesta fila”.

Baseada em Cortina d’Ampezzo com os demais competidores de luge, Kirkby também mostrou a interação com voluntários e deixou claro que não limita seus encontros apenas a outros atletas. Em um dos vídeos, convidou abertamente os seguidores para um encontro, afirmando ficar tímida ao flertar e descrevendo o perfil que procura: alguém mais alto, “muito legal” e forte.

O luge é uma modalidade dos esportes de inverno em que os atletas descem uma pista de gelo em alta velocidade deitados de costas em um trenó estreito, guiado apenas com movimentos do corpo. Considerado um dos esportes mais rápidos e técnicos dos Jogos, exige precisão, força e controle extremo. Medalhista de prata e bronze em Campeonatos Mundiais, Kirkby tem estreia prevista na competição para esta quarta-feira (11), com treino oficial marcado para a véspera, encerrando uma temporada que termina no mesmo período.

