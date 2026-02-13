A- A+

jogos de inverno Jogos de Inverno: atletas esgotam 10 mil preservativos em três dias, diz jornal italiano Segundo jornal italiano, item ainda será reposto na Vila Olímpica de Fiames, em Cortina D'Ampezzo

Os Jogos Olímpicos de Milão/Cortina são de inverno, mas o clima numa das vilas olímpicas da competição parece estar quente. Segundo o jornal italiano La Stampa, que ouviu atletas em condição de anonimato, os 10 mil preservativos destinados aos atletas em Cortina D'Ampezzo foram esgotados em três dias.





Foto mostra instalações dos apartamentos da Vila Olímpica em Cortina — Foto: Odd ANDERSEN / AFP

O item de saúde sexual é distribuído em todas as edições dos Jogos Olímpicos, de verão ou de inverno. Na Itália, com 2.871 atletas na disputa, a organização apostou num número bem menor que o dos Jogos de Paris, que teve uma delegação internacional cinco vezes maior e 300 mil preservativos distribuídos inicialmente.



Ainda de acordo com as fonte do La Stampa, ainda não há previsão para que o item seja reposto na Vila Olímpica de Fiames, em Cortina.

Os Jogos de Milão-Cortina entram em seu décimo dia de competições nesta sexta-feira. O evento vai até o próximo dia 22.

