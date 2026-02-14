A- A+

OURO Jogos de Inverno: Lucas Pinheiro mostra que tem samba no pé ao celebrar ouro histórico Veja momentos de alegria do atleta campeão deste sábado

Pela primeira vez nos 102 anos de Jogos Olímpicos de Inverno, o Brasil conquistou um pódio. Mais do que isso, a grande apresentação de Lucas Pinheiro Braathen em Milão-Cortina, na Itália, neste sábado, rendeu a medalha de ouro.

Grande esperança do país na disputa, o atleta foi o campeão no slalom gigante e comemorou de um jeito bem brasileiro: com bastante samba no pé.

Na transimissão da SporTV, ele foi flagrado dançando no pódio e entre os amigos, da mesma maneira que fez na abertura dos Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026. A medalha de ouro também é a primeira da história da América Latina.

Na manhã deste sábado, na primeira descida na pista de Stelvio Ski Centre, Lucas liderou com folga a fase classificatória e confirmou o título na final. Os suíços Marco Odermatt, vencedor da prova nos Jogos de 2022, e Loic Meillard ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. Com o tempo de 2min25s na final, o brasileiro superou 81 atletas que brigavam pelo título.

Em entrevista à SporTV, entre lágrimas, o atleta classificou a experiência como "inexplicável".

— Eu não sei como botar palavras minhas sensações agora. Só queria compartilhar que provavelmente todo mundo assistindo aí no Brasil, me acompanhando, torcendo para mim. Provavelmente isso pode ser um fonte de inspiração para crianças da próxima geração que nada é impossível. Não importa de onde você tá, suas roupas, o cor na sua pele, o que importa é o que existe aqui dentro. Eu esqueci com o meu coração, minha intuação aqui hoje, com força brasileiro, para trazer essa bandeira acima do pódio. É do Brasil. É do Brasil — reafirmou, emocionado.

