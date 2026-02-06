A- A+

MUNDO Jogos de Inverno: tricampeão olímpico sofre forte queda em treino e é retirado de maca da pista Snowboarder bate a cabeça durante treino em Livigno e é atendido pela equipe médica

O snowboarder canadiano Mark McMorris, de 32 anos, foi retirado de maca após sofrer uma queda durante um treino da prova de Big Air, nesta quarta-feira à noite, em Livigno, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O atleta se preparava para a qualificação marcada para esta quinta-feira.

Em comunicado oficial, o Comité Olímpico Canadiano confirmou o acidente, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde do snowboarder.

— O snowboarder Mark McMorris sofreu um forte acidente esta noite durante um treino de Big Air. O pessoal do Comité Olímpico Canadiano está a tratar dele, informou a entidade.

De acordo com a agência Associated Press (AP), McMorris sofreu uma aterragem desajeitada, fez uma rotação fora do eixo e bateu com a cabeça na neve. O atleta teria permanecido imóvel por cerca de um minuto, embora consciente, antes de receber atendimento médico ainda na pista.





Três vezes medalhista olímpico de bronze no slopestyle — nos Jogos de Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pequim 2022 — McMorris tem um histórico marcado por lesões graves ao longo da carreira.

Em 2017, o canadiano sofreu um dos acidentes mais sérios de sua trajetória ao colidir com uma árvore, fraturando a mandíbula, o braço esquerdo e a pélvis, além de romper o baço, quebrar costelas e sofrer lesões nos pulmões. À época, o episódio colocou sua vida em risco. Ainda assim, ele se recuperou e, no ano seguinte, voltou ao pódio olímpico em Pyeongchang, conquistando mais uma medalha de bronze.

