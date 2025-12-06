A- A+

Copa do Mundo de 2026 Com jogos de madrugada, Copa do Mundo de 2026 terá partidas em 11 horários diferentes Brasil disputará todos os três jogos da fase de grupos à noite

A Copa do Mundo de 2026 terá partidas em 11 horários diferentes, incluindo jogos de madrugada, pelo horário de Brasília.

O anúncio foi realizado pela Fifa, neste sábado (6), em evento realizado em Washington, nos Estados Unidos.

Os horários dos jogos da Copa serão 13h, 16h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h, 0h e 1h.

A primeira partida do Mundial será no dia 11 de junho, às 16h, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A primeira partida de madrugada será disputada no dia 13 de junho, às 1h, em Vancouver, no Canadá. O jogo será entre Austrália e uma seleção europeia que virá da repescagem (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo).

Além deste jogo, mais quatro jogos, todos pela fase de grupos, serão de madrugada. São eles: Paraguai x uma seleção europeia que virá da repescagem (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo), às 1h (19/06); Japão x Tunísia, às 1h (20/06); Argélia x Jordânia, às 0h (22/06). e Irã x Egito, às 0h (26/06).

O Brasil fará todos os jogos à noite da fase de grupos à noite. O primeiro será contra o Marrocos, às 19h, o segundo contra o Haiti, às 22h, e o terceiro será diante da Escócia, às 19h.

A tão desejada final da Copa do Mundo será disputada em um horário tradicional para os brasileiros. A decisão ocorre no dia 19 de junho, um domingo, às 16h.

Veja também