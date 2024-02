Jogos de Náutico e Santa Cruz no Campeonato Pernambucano contarão com auxílio de árbitro de vídeo

A- A+

Os próximos jogos de Náutico e Santa Cruz, no Campeonato Pernambucano, respectivamente na sexta-feira (1º) e no sábado (2), contarão com o reforço do árbitro de vídeo (VAR). A medida foi anunciada pela Federação Pernambucana de Futebol na tarde desta quarta-feira (28), junto aos nomes que conduzirão as duas partidas.

Para o jogo do Náutico, que receberá o Afogados no Estádio dos Aflitos, a partir das 20h, Anderson Luís Marques assumirá o apito, tendo assistência de Bruno Vieira e Wagner Cabral. Hugo Figueiredo é o quarto árbitro. O árbitro de vídeo, por sua vez, será Tiago Nascimento, com assistência de Ricardo Chianca.

Já para o jogo do Tricolor no dia seguinte, quando recebe o Central no Estádio do Arrruda, às 16h30, Deborah Cecília apita, tendo como assistentes Francisco Chaves e Karla Santana, além de Nairon Pereira na função de quarto árbitro. O VAR ficará sob responsabilidade de José Woshington e auxílio de Clóvis Amaral.

