Jogos de Náutico e Santa Cruz têm datas alteradas pela CBF

A- A+

Um dia depois de alterar a data do jogo entre Sport x Botafogo-SP, pela Série B, para o dia 20 de maio, às 16h, a Confederação Brasileira de Futebol modificou a agenda de Náutico e Santa Cruz em suas respectivas divisões.

Antes previsto para acontecer no domingo, dia 21, às 16h, o confronto entre Náutico e Floresta, pela 4ª rodada da Série C, passou para o dia seguinte, uma segunda-feira, às 20h, nos Aflitos.

Já o Santa Cruz, que encararia o Campinense no dia 20, viu seu compromisso ser reagendado para o dia 21. O duelo com os paraibanos acontecerá às 16h, no Arruda, pela 3ª rodada da Terceira Divisão.

As modificações se dão por causa da partida entre Sport e São Paulo, pela Copa do Brasil. A CBF marcou o duelo entre pernambucanos e paulistas para o dia 17 de maio, às 20h, na Ilha do Retiro. Com isso, o confronto do Leão perante o Botafogo-SP, que aconteceria no dia 19, teve que ser alterado.

Veja também

Santa Cruz Sem revelar meta de gols, Pipico celebra maior volume ofensivo do Santa Cruz