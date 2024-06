Jogos de Paris 2024: Comitê Olímpico Sérvio confirma participação de Djokovic

A- A+

O Comitê Olímpico Sérvio confirmou, nesta terça-feira (18), a presença do tenista Novak Djokovic nos Jogos de Paris 2024, depois que o vencedor de 24 Grand Slams teve que abandonar o torneio de Roland Garros no início de junho devido a uma lesão no joelho direito.

Djokovic, que teve que passar por cirurgia no menisco, vai buscar na capital francesa seu primeiro ouro olímpico, o único grande título que ainda não conquistou em sua vitoriosa carreira.

"Novak Djokovic (número 3 do mundo) e Dusan Lajovic (56º) cumprem os requisitos relativos ao ranking da ATP e confirmaram sua participação" nos Jogos, informou o comitê sérvio em comunicado.

Aos 37 anos, 'Nole' se lesionou no dia 3 de junho, durante uma batalha de mais de quatro horas contra o argentino Francisco Cerúndolo nas oitavas de final de Roland Garros.

Apesar da vitória, o sérvio teve que abandonar o torneio antes de enfrentar o norueguês Casper Ruud nas quartas.

Djokovic, cuja relutância em passar por cirurgias é conhecida, finalmente decidiu fazer uma artroscopia em uma clínica de Paris no dia seguinte. Um procedimento comum que foi realizado com sucesso.

"Os Jogos Olímpicos de Paris são muito importantes, sempre foram uma prioridade para mim", afirmou o sérvio em abril, antes do Masters 1000 de Monte Carlo.

O anúncio de sua participação nos Jogos ainda deverá ser confirmado pelas vias de fato, já que Djokovic está em fase de recuperação, como mostrou em vídeos em sua conta no Instagram.

Por outro lado, uma eventual presença em Wimbledon (de 1º a 14 de julho), onde foi campeão sete vezes e finalista no ano passado, parece mais improvável, embora não tenha anunciado nada oficialmente até o momento.

