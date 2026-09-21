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FUTEBOL INTERNACIONAL

Jogos do Brasil pela manhã e despedida de Messi: veja no que ficar de olho na Super Data Fifa

A Seleção Brasileira realiza seu primeiro amistoso na próxima sexta-feira (25) contra a Austrália

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Lionel Messi disputará seu último jogo pela Argentina no dia 6 de outubroLionel Messi disputará seu último jogo pela Argentina no dia 6 de outubro - Foto: Juan Mabromata/AFP

A Super Data Fifa começou na manhã desta segunda-feira, 21, com dois amistosos entre países da Oceania. Evento do calendário destinado aos jogos das seleções movimentará os gramados do planeta até o dia 6 de outubro, com a seleção brasileira disputando três partidas neste período.

O time do técnico Carlo Ancelotti inicia o ciclo até a Copa do Mundo de 2030 diante da Austrália, em confronto que acontece na próxima sexta (25) às 7h (de Brasília), em Townsville.

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Depois, mais um duelo contra os australianos ocorre no dia 29, às 11h, agora na cidade de Brisbane. O Brasil encerra sua série de amistosos diante da Índia no dia 3 de outubro, novamente às 11h, em Calcutá.

Na primeira convocação depois do último Mundial, Ancelotti optou por trazer alguns jovens jogadores de destaque do futebol brasileiro, como os goleiros Otávio e Pedro Morisco, o zagueiro Arthur Dias, o volante Matheus Martinelli e os meias Breno Bidon e Gabriel Bontempo. Parte da espinha dorsal da equipe também foi chamada, com a presença de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior.

Vice-campeã do mundo, a Argentina encara Bolívia, Burkina Faso e Benin em partidas que irão marcar a despedida de Lionel Messi com camisa do seu país. O craque de 39 anos deve entrar em campo somente contra os beninenses no dia 6 de outubro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Na Europa, a edição 2026/27 da Liga das Nações da Uefa começa nesta Super Data Fifa. As primeiras rodadas marcarão a estreia de novos treinadores em algumas das potências do continente, como nos casos de Jürgen Klopp (Alemanha), Zinedine Zidane (França), Roberto Mancini (Itália), Jorge Jesus (Portugal) e Xavi Hernández (Holanda).

Confira as principais partidas da Super data Fifa de setembro e outubro (Horários de Brasília)

QUINTA-FEIRA (24/09)

Japão x Uruguai - 07h05 - Amistoso

Coreia do Sul x Equador - 08h - Amistoso

Holanda x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Portugal x País de Gales - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Noruega x Dinamarca - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Costa do Marfim x Gana - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

SEXTA-FEIRA (25/09)

Austrália x Brasil - 7h - Amistoso

Itália x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Turquia x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Marrocos x Gabão - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

SÁBADO (26/09)

Inglaterra x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Tchéquia x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

México x Colômbia - 17h - Amistoso

Estados Unidos x Peru - 17h30 - Amistoso

Canadá x Chile - 20h - Amistoso

DOMINGO (27/09)

Sérvia x Holanda - 13h - Liga das Nações da Uefa

Alemanha x Grécia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Noruega x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SEGUNDA (28/09)

Japão x Venezuela - 07h25 - Amistoso

Coreia do Sul x Uruguai - 08h - Amistoso

Bélgica x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Turquia x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

TERÇA-FEIRA (29/09)

Austrália x Brasil - 11h - Amistoso

Tchéquia x Inglaterra - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Espanha x Croácia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Estados Unidos x Chile - 21h- Amistoso

QUARTA-FEIRA (30/09)

Emirados Árabes Unidos x Catar - 14h30 - Copa do Golfo

Argentina x Bolívia - horário indefinido - Amistoso

QUINTA-FEIRA (01/10)

Japão x Equador - 07h10 - Amistoso

Alemanha x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Grécia x Holanda - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Dinamarca x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SEXTA-FEIRA (02/10)

Coreia do Sul x Venezuela - 08h - Amistoso

Bélgica x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

França x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SÁBADO (03/10)

Índia x Brasil - 11h - Amistoso

Croácia x Inglaterra - 13h - Liga das Nações da Uefa

Espanha x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Estados Unidos x México - 23h - Amistoso

Argentina x Burkina Faso - horário indefinido - Amistoso

DOMINGO (04/10)

Grécia x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Holanda x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Portugal x Noruega - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SEGUNDA-FEIRA (05/10)

RD Congo x Costa do Marfim - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

Tunísia x Senegal - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

França x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Itália x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

TERÇA-FEIRA (06/10)

Croácia x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Inglaterra x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Estados Unidos x Canadá - 21h - Amistoso

Argentina x Benin - horário indefinido - Amistoso (despedida de Lionel Messi)

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