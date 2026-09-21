Jogos do Brasil pela manhã e despedida de Messi: veja no que ficar de olho na Super Data Fifa
A Seleção Brasileira realiza seu primeiro amistoso na próxima sexta-feira (25) contra a Austrália
A Super Data Fifa começou na manhã desta segunda-feira, 21, com dois amistosos entre países da Oceania. Evento do calendário destinado aos jogos das seleções movimentará os gramados do planeta até o dia 6 de outubro, com a seleção brasileira disputando três partidas neste período.
O time do técnico Carlo Ancelotti inicia o ciclo até a Copa do Mundo de 2030 diante da Austrália, em confronto que acontece na próxima sexta (25) às 7h (de Brasília), em Townsville.
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Depois, mais um duelo contra os australianos ocorre no dia 29, às 11h, agora na cidade de Brisbane. O Brasil encerra sua série de amistosos diante da Índia no dia 3 de outubro, novamente às 11h, em Calcutá.
Na primeira convocação depois do último Mundial, Ancelotti optou por trazer alguns jovens jogadores de destaque do futebol brasileiro, como os goleiros Otávio e Pedro Morisco, o zagueiro Arthur Dias, o volante Matheus Martinelli e os meias Breno Bidon e Gabriel Bontempo. Parte da espinha dorsal da equipe também foi chamada, com a presença de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior.
Vice-campeã do mundo, a Argentina encara Bolívia, Burkina Faso e Benin em partidas que irão marcar a despedida de Lionel Messi com camisa do seu país. O craque de 39 anos deve entrar em campo somente contra os beninenses no dia 6 de outubro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.
Na Europa, a edição 2026/27 da Liga das Nações da Uefa começa nesta Super Data Fifa. As primeiras rodadas marcarão a estreia de novos treinadores em algumas das potências do continente, como nos casos de Jürgen Klopp (Alemanha), Zinedine Zidane (França), Roberto Mancini (Itália), Jorge Jesus (Portugal) e Xavi Hernández (Holanda).
Confira as principais partidas da Super data Fifa de setembro e outubro (Horários de Brasília)
QUINTA-FEIRA (24/09)
Japão x Uruguai - 07h05 - Amistoso
Coreia do Sul x Equador - 08h - Amistoso
Holanda x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Portugal x País de Gales - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Noruega x Dinamarca - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Costa do Marfim x Gana - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
SEXTA-FEIRA (25/09)
Austrália x Brasil - 7h - Amistoso
Itália x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Turquia x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Marrocos x Gabão - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
SÁBADO (26/09)
Inglaterra x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Tchéquia x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
México x Colômbia - 17h - Amistoso
Estados Unidos x Peru - 17h30 - Amistoso
Canadá x Chile - 20h - Amistoso
DOMINGO (27/09)
Sérvia x Holanda - 13h - Liga das Nações da Uefa
Alemanha x Grécia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Noruega x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SEGUNDA (28/09)
Japão x Venezuela - 07h25 - Amistoso
Coreia do Sul x Uruguai - 08h - Amistoso
Bélgica x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Turquia x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
TERÇA-FEIRA (29/09)
Austrália x Brasil - 11h - Amistoso
Tchéquia x Inglaterra - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Espanha x Croácia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Estados Unidos x Chile - 21h- Amistoso
QUARTA-FEIRA (30/09)
Emirados Árabes Unidos x Catar - 14h30 - Copa do Golfo
Argentina x Bolívia - horário indefinido - Amistoso
QUINTA-FEIRA (01/10)
Japão x Equador - 07h10 - Amistoso
Alemanha x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Grécia x Holanda - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Dinamarca x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SEXTA-FEIRA (02/10)
Coreia do Sul x Venezuela - 08h - Amistoso
Bélgica x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
França x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SÁBADO (03/10)
Índia x Brasil - 11h - Amistoso
Croácia x Inglaterra - 13h - Liga das Nações da Uefa
Espanha x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Estados Unidos x México - 23h - Amistoso
Argentina x Burkina Faso - horário indefinido - Amistoso
DOMINGO (04/10)
Grécia x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Holanda x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Portugal x Noruega - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SEGUNDA-FEIRA (05/10)
RD Congo x Costa do Marfim - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
Tunísia x Senegal - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
França x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Itália x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
TERÇA-FEIRA (06/10)
Croácia x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Inglaterra x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Estados Unidos x Canadá - 21h - Amistoso
Argentina x Benin - horário indefinido - Amistoso (despedida de Lionel Messi)