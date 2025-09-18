A- A+

DIVERSIDADE Jogos do Orgulho 2025 começam neste fim de semana no Recife Evento reúne futsal, vôlei e queimado em competição gratuita que valoriza diversidade e inclusão social

A 5ª edição dos Jogos do Orgulho do Recife será realizada neste sábado (20) e domingo (21), com competições nos Compaz da cidade e na quadra da Ilha do Retiro, nos turnos da manhã e da tarde. As modalidades desta edição são vôlei, futsal e queimado. O torneio é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de ingressos.

O evento integra esporte, cidadania e diversidade, com o objetivo de valorizar a comunidade LGBTQIAPN+ e promover inclusão e respeito por meio das disputas esportivas. Neste ano, 39 times se inscreveram para participar.

A premiação para o primeiro lugar inclui troféu e uma surpresa. O segundo e o terceiro lugares receberão medalhas.

O vôlei e o futsal contarão com categorias masculina e feminina, enquanto o queimado terá disputa mista.

“Mais do que celebrar o direito ao esporte e ao lazer, os Jogos do Orgulho fortalecem a convivência, o combate à discriminação e a promoção da equidade social, transformando as quadras em espaços de acolhimento, celebração da diversidade e protagonismo. A cada edição, o evento se consolida como um marco no calendário da cidade, reunindo atletas, coletivos, torcidas e apoiadores em uma experiência única de integração”, explicou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Entre os participantes está Safira Hiorrana, 23 anos, moradora de Casa Forte, que participa desde a primeira edição. Ela vai jogar queimado com o time Alcateia.

“Esse evento é muito importante, pois divulga inclusive esportes que não eram tão reconhecidos como o queimado. Esse esporte cresceu, agora temos federação, há competições com outros estados. Essa visibilidade veio com esse evento maravilhoso”, afirmou.

Já Luiz Gabriel Rodrigues, 28 anos, disputará futsal pelo Força Trans. Essa é a terceira vez que ele participa.

“Desde a infância, o esporte foi um presente na minha vida, eu saia de casa para brincar e não ver os meus pais brigando, me cercava de jogos, futsal, pipa, pião, bola de gude, queimado. O esporte realmente salva vidas”, contou.

“Tenho diagnósticos de esquizofrenia, depressão e ansiedade e já saí muitas vezes correndo pelas ruas. Eu entendi que corria porque o meu corpo me levava para isso, para acordar e lembrar de quem sou”, acrescentou.

Márcio Soares, 29 anos, de Três Carneiros, Ibura, também vai participar pela terceira vez.

“Essa iniciativa inclui pessoas que já foram, muitas vezes, excluídas de espaços esportivos, principalmente no âmbito do futsal. Eu jogo futebol desde criança, moro em frente a uma quadra. Mas por causa de atitudes de exclusão eu parei de praticar por um tempo. Com uma boa rede de apoio, consegui voltar. Estou no Tropicats desde 2021, inclusive já fomos campeões dos Jogos do Orgulho”, comentou.

A semifinal e a grande final serão no dia 27 de setembro, a partir das 8h, na quadra do departamento de Educação Física da UFPE.

A programação contará ainda com apresentações artísticas e DJs. As equipes de futsal femininas participarão do evento a partir da semifinal.

Os Jogos do Orgulho 2025 são uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em parceria com as secretarias de Esportes, Cidadania e Cultura de Paz e Mulher, além de apoio da UFPE, da Red Bull e do Sport Club do Recife.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @sdhjrecife, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 3355-9449.

Com informações da assesoria de imprensa

