Futebol Jogos do Pernambucano sub-20 são investigados em operação contra manipulação no futebol Partidas de outros campeonatos estaduais de diversas regiões e da Séries C e D do Brasileirão são alvo de investigação pela Polícia Federal

Dois jogos do Campeonato Pernambucano sub-20 de 2022 estão na lista de partidas sob suspeita de participação em um esquema de manipulação de resultados para gerar lucros em apostas esportivas. Os confrontos em questão são entre Caruaru City e Centro Limoeirense e no embate envolvendo Ipojuca e Ferroviário do Cabo.

Além dos dois jogos do Pernambucano sub-20, outros nove são investigados na Operação Jogada Ensaiada, deflagrada pela Polícia Federal. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em 10 estados do Brasil, em casas de casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores apontados como envolvidos no esquema. Em Pernambuco, a ação ocorreu em Igarassu.



Em rápido contato com a Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, se mostrou surpreso com a citação aos jogos do sub-20. "Não imaginava que essas partidas de sub-20 do Estadual estavam na lista de apostas. Estou sabendo agora, mas vamos trabalhar em conjunto no que for preciso", apontou.

A operação inicialmente visava times de Aracaju, capital do Sergipe, mas as investigações revelaram uma operação de âmbito nacional.

Veja quais são os jogos que estão sob suspeição:

Amazonas FC 3 x 0 Náutico (RR) — Série D — 24/04/2022

Independente de Limeira 3 x 4 Comercial Tietê — Campeonato Paulista sub-20 — 25/05/2022

FF Sports Viçosense 5 x 0 Dínamos EC — Campeonato Alagoano A2 —16/06/2022

Brasileirinho 0 x 1 EC Vera Cruz — Campeonato Carioca Série C — 26/06/2022

Caruaru City 6 x 0 Centro Limoeirense — Campeonato Pernambucano sub-20 — 23/07/2022

Ipojuca 9 x 1 Ferroviário do Cabo — Campeonato Pernambucano sub-20 — 25/07/2022

Força Jovem de Aquidabã 1 x 4 Canindé — Campeonato Sergipano A2 — 20/08/2022

Força Jovem Aquidabã 0 x 5 Dorense — Campeonato Sergipano A2 — 30/08/2022

Miguelense FC 1 x 3 Guarany — Campeonato Alagoano Sub-20 — 03/09/2022

Olímpico 4 x 0 Independente de Simão Dias — Campeonato Sergipano A2 — 04/10/2022

Duque de Caxias 0 x 1 Serra Macaense —Campeonato Carioca B1 — 22/10/2022



