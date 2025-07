A- A+

Esportes Jogos Escolares de Pernambuco: aluna venezuelana é destaque com trajetória de superação Entre os atletas que voltam às quadras está Dainnys Raquel, que reencontra no esporte a força para seguir sonhando em seu novo país

A próxima etapa dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs) 2025 marca a entrada das modalidades coletivas na Fase Estadual, após o encerramento das competições individuais. As disputas acontecem a partir deste sábado (5), com uma pausa durante as férias escolares, no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife.

Entre os atletas que retornam para representar suas escolas está Dainnys Raquel, venezuelana de 16 anos e aluna da Escola Estadual Simôa Gomes, em Garanhuns. Após participar do vôlei de praia ao lado da irmã Daylis Flora, em nome da GRE Agreste Meridional, Dainnys conquistou o 6º lugar na categoria sub-18 e se prepara para competir no futsal.

Longe da Venezuela, encontrou na escola pública um espaço de apoio e reconstrução. A Simôa Gomes ofereceu estrutura, acolhimento e incentivo para que a juventude da família pudesse se desenvolver nos estudos e no esporte. Fruto desse ambiente, seu primo Carlos Noel, também venezuelano e ex-aluno da mesma escola, foi medalhista de prata no vôlei de praia nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de 2024.



A conquista serviu como inspiração para Dainnys. “Quando meu primo jogou no ano passado e venceu o JEPs, foi para o Brasileiro. Aí pensei: quero jogar também, igual a ele”, conta.

Sua trajetória chama atenção por unir superação, acolhimento e o poder transformador do esporte educacional. Há cinco anos no Brasil, ela e sua família enfrentaram muitas dificuldades após a entrada no país.

“Chegar ao Brasil não foi fácil. Enfrentamos muitos desafios”, relembra. Apesar do começo turbulento, ela valoriza o momento atual: “Hoje estou muito feliz”.

Carlos Noel, primo de Dainnys e Daylis, foi vice-campeão brasileiro em 2024 - Foto: Divulgação/Filipe Jordão

Na categoria sub-18 do vôlei de praia, a experiência ao lado da irmã foi marcante, mesmo sem medalha. “Vou seguir treinando e, ano que vem, vai ser melhor”, afirma. Agora, ela se concentra no futsal sub-18, com jogos programados entre os dias 14 e 18 de julho, no Santos Dumont. A paixão pela modalidade vem de casa. “Foi minha avó quem me ensinou a jogar futsal. Sou muito grata a ela e fico feliz por tudo que aprendi com ela”, diz, emocionada.

A história de Dainnys mostra como o esporte vai além das quadras: ele acolhe, inspira, conecta culturas e abre caminhos. Nos Jogos Escolares de Pernambuco, ela representa o que há de mais potente nas escolas públicas: a capacidade de transformação social.

Com ela, estudantes de todas as regiões do estado participam da fase estadual das modalidades coletivas. Pela primeira vez, a competição conta com representantes de todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs). Anteriormente, apenas oito equipes haviam avançado após seletivas. A mudança amplia o alcance dos jogos e reforça o caráter inclusivo e democrático do evento.

Dainnys e Daylis durante disputa do vôlei de praia na JEPs 2025 - Foto: Divulgação/Fernando Sposito

Mais do que uma competição, os JEPs funcionam como vitrine de talentos. Os campeões da categoria 15 a 17 anos garantem vaga nos Jogos da Juventude, que este ano serão realizados em Brasília (DF). Já os vencedores da categoria 12 a 14 anos representarão Pernambuco nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Uberlândia (MG).

Além do futsal, a etapa coletiva dos JEPs inclui disputas de handebol, basquetebol e voleibol, nas categorias 15 a 17 anos, de 05 de julho a 18 de julho e após as férias escolares. Já a categoria de 12 a 14 anos compete em agosto.

