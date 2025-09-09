A- A+

JERs 2025 Jogos Escolares do Recife 2025 reúnem 4 mil estudantes na abertura oficial no Geraldão Evento marca início das competições com 12 modalidades esportivas e reforça inclusão estudantil

A abertura oficial dos Jogos Escolares do Recife 2025 (JERs) acontece nesta quarta-feira (10), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, das 14h às 17h. O evento, promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, reúne mais de 4 mil estudantes da rede municipal em uma celebração esportiva que destaca a inclusão, protagonismo e diversidade.

Maior evento esportivo estudantil da cidade

Consolidado no calendário da Secretaria de Educação, o JERs é considerado um dos maiores eventos escolares da capital pernambucana. Este ano, a competição conta com quase 4 mil atletas de 43 escolas da rede municipal, além da participação de 289 professores, 100 árbitros e 45 delegados.

As disputas seguem até o dia 2 de outubro em 12 modalidades esportivas. Entre os esportes coletivos estão voleibol, queimado, handebol, futsal e basquete. Já nas modalidades individuais, os alunos competem em xadrez, atletismo, judô, futmesa, tênis de mesa, wrestling e badminton.

Uma das novidades desta edição é o paratletismo, que terá um dia exclusivo de competições em 19 de setembro. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a valorização da diversidade no esporte escolar.

Locais de competição

As partidas e provas acontecerão em diferentes pontos da cidade: quadras externas do Geraldão, nove escolas municipais e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que sediará as provas de atletismo entre os dias 17 e 19 de setembro.

Antes mesmo da abertura oficial, os Jogos já movimentaram a rede municipal em junho, com a realização da Copinha, fase classificatória das modalidades com maior número de inscritos, como futsal, queimado e handebol.

Ao todo, serão 1.668 jogos, totalizando mais de 660 horas de competições. A proposta é fortalecer a educação integral, estimular a prática esportiva e valorizar a juventude recifense.

Serviço

Evento: Abertura dos Jogos Escolares do Recife 2025 (JERs)

Quando? Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Horário: 14h às 17h

Local: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães – Geraldão

Com informações da assessoria

Veja também