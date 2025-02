Primeira edição dos Jogos Olímpicos de Esports será realizada na Arábia Saudita em 2027

A primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports, inicialmente previsto para ser realizado em 2025, foi adiado para 2027 e acontecerá em Riade, na Arábia Saudita. O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou a decisão nesta terça-feira (11).

We are incredibly proud to be a Founding Partner of the Olympic Esports Games, a groundbreaking event set to debut in Riyadh, Saudi Arabia, in 2027. This historic first edition marks a new era in competitive gaming, and we are excited to be at the forefront!@iocmedia @TeamSaudi https://t.co/jkVqhdg0nB