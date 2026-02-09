A- A+

Olimpíadas de Milão-Cortina Jogos Olímpicos de Inverno: Lindsey Vonn teve fratura complexa na tíbia esquerda Atleta já havia conquistado 12 títulos na mesma pista em que sofreu acidente

A esquiadora americana Lindsey Vonn, umas das principais estrelas das Olimpíadas de Milão-Cortina, sofreu "uma fratura complexa na tíbia esquerda que exigirá várias cirurgias" após sua violenta queda durante a prova de esqui alpino no domingo, anunciou ela nas redes sociais nesta segunda-feira (9). A esquiadora de 41 anos, natural de Minnesota, perdeu o equilíbrio após apenas 13 segundos esquiando. No domingo, mesmo dia do acidente, ela passou por duas cirurgias em um hospital em Treviso.

Campeã do downhill na edição de Vancouver-2010 e com duas medalhas de bronze (Vancouver-2010 e Pyeongchang-2018), Lindsey é considerada uma lenda do esqui alpino. A atleta já havia conquistado 12 títulos em Cortina, na mesma pista em que sofreu o acidente neste domingo.

Quem levou o ouro na prova foi a americana Breezy Johnson, atual campeã do mundo, que completou o percurso com o tempo de 1min36s10, apenas 0.04s à frente da segunda colocada e prata, Emma Aicher (ALE), com 1min36s14. A italiana Sofia Goggia, com 1min36s69, completou o pódio com o bronze.

Lindsey foi a 13ª a descer entre as 36 competidoras. A americana sofreu a queda em uma das primeiras lombadas do percurso. A atleta acabou errando o trajeto, fez uma curva mais fechada do que o necessário, tocou uma das bandeiras com o ombro, se desequilibrou e caiu em seguida.

A atleta ficou caída na pista, com sinais claros de dor, e recebeu atendimento imediato. Ela foi aplaudida de pé pela torcida enquanto era imobilizada para o resgate. Essa seria sua prova de despedida da modalidade. Cerca de 20 minutos depois, a competição foi retomada.

Com diversas lesões em seu histórico, Lindsey havia acabado de se recuperar de mais um acidente. A esquiadora rompeu completamente o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ao sofrer uma queda em sua última prova da Copa do Mundo de Esqui Alpino, no dia 30 de janeiro.

