esportes Jogos Olímpicos de Inverno: o que você não pode perder nesta segunda-feira (9) Snowboard, hóquei no gelo, patinação de velocidade e luge são destaques da programação

A segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina terá cinco eventos que valem medalha, no esqui estilo livre e no esqui alpino, patinação de velocidade, salto de esqui e no snowboard.

A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) e Cazetv (Youtube).





Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina se estenderão até 22 de fevereiro, na Itália. Esta é a 25ª edição do evento, que existe desde 1924.

Veja a programação no horário de Brasília:

5h: Combinado nórdico

6h05: Curling - Suiça x Canadá; Estados Unidos x Itália; Noruega x Coréia e Tchéquia x Estônia (Duplas Mistas)

6h30: Esqui Alpino - Downhill Combinado por Equipes Masculino

8h10: Hóquei no Gelo - Japão x Itália (Feminino)

8h30: Esqui Estilo Livre - Slopestyle Feminino (Final)

10h: Esqui Alpino - Slalom Combinado por Equipe Masculino (Final)

12h40: Hóquei no Gelo - Alemanha x França (Feminino)

13h: Luge - Individual Feminino

13h30: Patinação de Velocidade - 1.000m Feminino (Final)

14h05: Curling - Duplas Mistas Semifinais

14h35: Luge - Individual Feminino

15h: Salto de Esqui - Individual Masculino

15h20: Patinação Artística - Dança no Gelo

15h30: Snowboard - Big Air Feminino (Final)

16h12: Salto de Esqui - Individual Masculino (Final)

16h40: Hóquei no Gelo - Suíça x Estados Unidos (Feminino)

17h10: Hóquei no Gelo - Canadá x Tchéquia (Feminino)

