Jogos Olímpicos de Inverno: o que você não pode perder nesta segunda-feira (9)
Snowboard, hóquei no gelo, patinação de velocidade e luge são destaques da programação
A segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina terá cinco eventos que valem medalha, no esqui estilo livre e no esqui alpino, patinação de velocidade, salto de esqui e no snowboard.
A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) e Cazetv (Youtube).
Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina se estenderão até 22 de fevereiro, na Itália. Esta é a 25ª edição do evento, que existe desde 1924.
Veja a programação no horário de Brasília:
5h: Combinado nórdico
6h05: Curling - Suiça x Canadá; Estados Unidos x Itália; Noruega x Coréia e Tchéquia x Estônia (Duplas Mistas)
6h30: Esqui Alpino - Downhill Combinado por Equipes Masculino
8h10: Hóquei no Gelo - Japão x Itália (Feminino)
8h30: Esqui Estilo Livre - Slopestyle Feminino (Final)
10h: Esqui Alpino - Slalom Combinado por Equipe Masculino (Final)
12h40: Hóquei no Gelo - Alemanha x França (Feminino)
13h: Luge - Individual Feminino
13h30: Patinação de Velocidade - 1.000m Feminino (Final)
14h05: Curling - Duplas Mistas Semifinais
14h35: Luge - Individual Feminino
15h: Salto de Esqui - Individual Masculino
15h20: Patinação Artística - Dança no Gelo
15h30: Snowboard - Big Air Feminino (Final)
16h12: Salto de Esqui - Individual Masculino (Final)
16h40: Hóquei no Gelo - Suíça x Estados Unidos (Feminino)
17h10: Hóquei no Gelo - Canadá x Tchéquia (Feminino)