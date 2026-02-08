Jogos Olímpicos de Inverno: o que você não pode perder neste domingo (8)
Oito medalhas de ouro serão disputadas em esportes incluindo a patinação de velocidade
A Olimpíada de Inverno Milão-Cortina começou oficialmente neste sábado e o primeiro campeão saiu do esqui alpino. O suíço Franjo Von Allmen é o dono deste ouro. Ele que compete no downhill completou a descida da montanha de Bormio em 1min51s61 e ficou com o lugar mais alto do pódio. A Itália, "dona da casa", fechou o pódio com Giovanni Franzoni, medalhista de prata, com 1min51s81 e Dominik Paris, medalhista de bronze com 1min52s11.
O primeiro ouro da Itália veio com a estrela local, Francesca Lollobrigida, também ontem. Além de ter conquistado o título olímpico nos 3.000m femininos da patinação de velocidade, quebrou o recorde olímpico – e bem no dia do seu aniversário de 35 anos. Francesca fez o tempo de 3min54s28.
A patinadora havia interrompido sua carreira em 2023 para ser mãe. E o pequeno Tommaso estava presente no estádio e participou da celebração.
Neste domingo oito novas medalhas de ouro serão disputadas em modalidades como o esqui alpino downhill feminino, snowboard slalom gigante paralelo feminino e patinação artística por equipes. Ao todo serão 116 eventos de medalha.
A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) e Cazetv (Youtube).
Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina se estenderá até 22 de fevereiro, na Itália. Esta é a 25ª edição do evento, que existe desde 1924.
Veja abaixo a programação no horário de Brasília:
5h: Snowboard SGP Feminino - Classificação
5h30: Snowboard SGP Masculino - Classificação
6h05: Curling - Estônia x Coreia e Noruega x Tchéquia
6h30: Snowboard - Slalom Gigante Paralelo Masculino – Eliminatórias
7h30: Esqui Alpino - Descida Feminina (Final)
8h30: Esqui Cross-Country - 10km Masculino + Skiathlon 10km (Final)
10h05: Biathlon - Revezamento Misto 4x6km
9h: Snowboard - Slalom Gigante Feminino – Classificação
9h24: Snowboard - Slalom Gigante Masculino – Classificação
10h05: Biatlo - Revezamento Misto 4x6Km Masculino e Feminino (Final)
10h26: : Snowboard - Slalom Gigante Feminino (Final)
10h35: Curling - Itália x Tchéquia; Canadá x Suécia; Estados Unidos x Estônia e Grã-Bretanha x Suíça (Duplas Mistas)
10h36: Snowboard- Slalom Gigante Masculino (Final)
12h: Patinação de Velocidade - 5.000m Masculino (Final)
12h40: Hóquei no Gelo - França x Suécia (Feminino)
14h34: Luge - Individual Masculino (Final)
15h05: Curling -Itália x Grã-Bretanha; Suíça x Noruega e Canadá x Coréia (Duplas Mistas)
15h30: Patinação Artística - Evento por Equipes – Duplas (Programa Livre)
15h30: Snowboard - Big Air Feminino – Classificação
16h45: Patinação Artística - Evento por Equipes – (Programa Livre)
17h10: Hóquei no Gelo - Tchéquia x Finlândia (Feminino)
17h55: Patinação Artística - Evento por Equipes - (Programa Livre, Final)