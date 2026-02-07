Jogos Olímpicos de Inverno: o que você não pode perder neste sábado (7)
Veja onde assistir, horários e programação do Curling, esqui, patinação, hóquei e snowboard
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 tiveram uma bela cerimônia de abertura na sexta-feira (6), mas já viraram a chave para as disputas, com uma agenda agenda intensa neste sábado, que já terá as primeiras entregas de medalhas da competição.
O dia terá Curling, esqui, patinação, hóquei e snowboard. A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) além de Ge TV e Cazétv (Youtube).
Com confrontos entre Grã-Bretanha e Canadá; Suíça e Suécia, o curling abrirá a programação logo nas primeiras horas do dia, ambos às 6h, no Estádio Olímpico de Curling. Seguido pelo esqui, ainda na agenda da manhã (este já poderá ter decisões importantes).
O primeiro é o esqui alpino downhill, que iniciará às 7h30, seguido pelo esqui cross-country, às 9h40. Às 10h40, desce nas pistas o esqui estilo livre.
A patinação de velocidade, às 12h, abre a programação da tarde; o hóquei no gelo terá como destaque o duelo entre Estados Unidos e Finlândia, às 13h35, na Arena Rho de hóquei no gelo, em um dos confrontos mais aguardados do dia.
Já com finais, o Snowboard Big Air será às 15h30; a patinação artística fecha o dia olímpico às 16h50.
Confira programação completa dos Jogos de inverno
Curling
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 6h - Grã-Bretanha x Canadá, Suíça x Suécia
Onde assistir: Sportv2 e Cazetv
Esqui Alpino Downhill
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 7h30
Onde assistir: Sportv2 e Cazetv
Esqui Cross-Country
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 9h40
Onde assistir: Sportv2, ge tv e Cazetv
Esqui Estilo Livre
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 10h40
Onde assistir: Sportv2, ge tv e Cazetv
Patinação de Velocidade
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 12h
Onde assistir: Sportv2 e Cazetv
Hóquei no gelo
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 13h35 - EUA x Finlândia
Onde assistir: Sportv2 e Cazetv
Snowboard Big Air
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 15h30
Onde assistir: Sportv2 e Cazetv
Patinação Artística
Data: 07 de fevereiro (sábado)
Horário: 16h50
Onde assistir: Sportv2 e Cazetv