MILÃO-CORTINA 2026 Jogos Olímpicos de Inverno: o que você não pode perder neste sábado (7) Veja onde assistir, horários e programação do Curling, esqui, patinação, hóquei e snowboard

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 tiveram uma bela cerimônia de abertura na sexta-feira (6), mas já viraram a chave para as disputas, com uma agenda agenda intensa neste sábado, que já terá as primeiras entregas de medalhas da competição.

O dia terá Curling, esqui, patinação, hóquei e snowboard. A transmissão dos esportes será feita pelo Sportv2 (canal fechado) além de Ge TV e Cazétv (Youtube).

Com confrontos entre Grã-Bretanha e Canadá; Suíça e Suécia, o curling abrirá a programação logo nas primeiras horas do dia, ambos às 6h, no Estádio Olímpico de Curling. Seguido pelo esqui, ainda na agenda da manhã (este já poderá ter decisões importantes).

O primeiro é o esqui alpino downhill, que iniciará às 7h30, seguido pelo esqui cross-country, às 9h40. Às 10h40, desce nas pistas o esqui estilo livre.

A patinação de velocidade, às 12h, abre a programação da tarde; o hóquei no gelo terá como destaque o duelo entre Estados Unidos e Finlândia, às 13h35, na Arena Rho de hóquei no gelo, em um dos confrontos mais aguardados do dia.

Já com finais, o Snowboard Big Air será às 15h30; a patinação artística fecha o dia olímpico às 16h50.

Confira programação completa dos Jogos de inverno

Curling

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 6h - Grã-Bretanha x Canadá, Suíça x Suécia

Onde assistir: Sportv2 e Cazetv



Esqui Alpino Downhill

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 7h30

Onde assistir: Sportv2 e Cazetv



Esqui Cross-Country

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 9h40

Onde assistir: Sportv2, ge tv e Cazetv



Esqui Estilo Livre

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 10h40

Onde assistir: Sportv2, ge tv e Cazetv



Patinação de Velocidade

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 12h

Onde assistir: Sportv2 e Cazetv



Hóquei no gelo

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 13h35 - EUA x Finlândia

Onde assistir: Sportv2 e Cazetv



Snowboard Big Air

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 15h30

Onde assistir: Sportv2 e Cazetv



Patinação Artística

Data: 07 de fevereiro (sábado)

Horário: 16h50

Onde assistir: Sportv2 e Cazetv

