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JOGOS DE INVERNO Jogos Olímpicos de Inverno: patinadora atingida por lâmina no rosto mostra cicatriz e relata sequela Kamila Sellier sofreu fratura orbital após colisão nos Jogos de Milão-Cortina

A patinadora de velocidade Kamila Sellier reapareceu em público pela primeira vez após o grave acidente nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 e revelou as sequelas da colisão que chocou o mundo do esporte. Em entrevista à TV polaca, a atleta mostrou a cicatriz no rosto e detalhou as dificuldades que ainda enfrenta na recuperação.

O acidente aconteceu durante a prova dos 1.500 metros, quando Sellier colidiu com Arianna Fontana e Kristen Santos-Griswold. Na queda, a lâmina do patim de uma adversária atingiu o rosto da polaca, que deixou a pista de maca, com o rosto coberto de sangue, em imagens transmitidas ao vivo.

Após o episódio, a atleta passou por uma cirurgia delicada na região orbital. Segundo ela, uma estrutura de titânio foi implantada abaixo do olho, e ainda há fraturas na região da sobrancelha. A recuperação, no entanto, segue em curso.

“Vou ficar com uma cicatriz, a minha visão pode estar um pouco turva, mas não vou desistir”, afirmou. Sellier revelou que ainda sofre com visão dupla em alguns movimentos, especialmente ao olhar para cima ou para baixo.

Apesar das limitações, a patinadora destacou o apoio recebido de familiares e fãs como fator essencial para seguir em frente. A reabilitação ainda não tem prazo definido, mas a atleta mantém o objetivo de retornar às competições.

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