A- A+

Jogos Pernambucanos representam o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025 O "Panzinho" reúne atletas de até 23 anos e distribui vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027

O talento do esporte pernambucano está representado nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, que começou no dia 9 de agosto e vai até o dia 23 deste mês, no Paraguai. Conhecida como “Panzinho”, a competição reúne cerca de quatro mil atletas de 41 países em 42 modalidades, individuais e coletivas.

O Brasil participa com 363 atletas, sendo seis pernambucanos e dois desportistas de outros estados que residem em Pernambuco e recebem incentivo do Governo do Estado.

O evento marca o início do novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028 e oferece aos jovens, com até 23 anos, a oportunidade de vivenciar um grande evento multiesportivo. Além da disputa por medalhas, o Pan Júnior também é classificatório para a próxima edição adulta dos Jogos Pan-Americanos, garantindo 231 vagas diretas em diversas modalidades para Lima 2027.





Representantes

No handebol, representam Pernambuco Ana Karolina Gonçalves e Eduarda de Oliveira, além de Raquel Ladeia, goiana que joga no estado e também é beneficiária do programa.

Na ginástica rítmica, tem Alice Medeiros, medalhista mundial sub-20, e integrante do programa de incentivo Time Pernambuco. A natação conta com Beatriz Bezerra e Júlia Góes.

O atletismo tem com Edson Aguiar, enquanto o tiro esportivo terá a presença de Emanuel Wyctor, paraibano que reside em Pernambuco e é beneficiário do programa Bolsa Atleta estadual.

“A participação desses atletas nessas competições reafirma o compromisso do Governo de Pernambuco em incentivar e fortalecer o esporte, garantindo suporte a talentos que elevam a nossa terra no cenário esportivo nacional e internacional”, destacou a secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

Medalhas

Beatriz Bezerra conquistou duas medalhas, sendo um ouro (revezamento 4x100 livre misto, com o tempo de 3min28s85, ao lado de Guilherme Caribé, Stephanie Balduccini e Pedro Sansone) e uma prata nos 100m borboleta, com 59s82.



*Com informações da assessoria

Veja também