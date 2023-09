Jogos Pan-Americanos: confira convocação da seleção brasileira

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (22), a convocação da seleção brasileira masculina para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

No grupo B, os 18 atletas convocados por Ramon Menezes disputarão os jogos contra Estados Unidos, Colômbia e Honduras, entre os dias 20 e 29 de outubro. A final da modalidade está prevista para o dia 04 de novembro.

A Canarinho fará sua estreia na fase de grupos diante dos Estados Unidos, no dia 20 de outubro, às 14h, em Valparaíso. Em seguida, enfrenta a Colômbia, no dia 26, às 16h, em Vinã del Mar. A última partida da primeira fase será contra a seleção de Honduras, dia 29, às 19h, em Sausalito.

O Brasil vai ao Chile em busca da sua quinta medalha de ouro no futebol masculino. Já foi campeão em 1963, 1975, 1979 e 1987.

Veja a lista dos 18 convocados:

Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente (Portugal)

M.Donelli - Corinthians

Laterais:

João Moreira - São Paulo

Rikelme - Cuiabá

Patrick - São Paulo

Zagueiros:

Lucas Halter - Goiás

Gustavo Martins - Grêmio

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (Portugal)

Meio-campistas:

Matheus Dias - Internacional

Guilherme Biro - Corinthians

Marquinhos - Nantes (França)

Ronald - Grêmio

Igor Jesus - Flamengo

Atacantes:

Gabriel Veron - Porto (Portugal)

Matheus Nascimento - Botafogo

Lucas Figueiredo - Vasco

Kaio César - Coritiba



Transmissão

Nesta edição, os Jogos Pan-Americanos serão transmitidos pelo Canal Olímpico do Brasil, streaming oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a CazéTV.

