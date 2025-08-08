A- A+

Jogos Paralímpicos Jogos Paralímpicos Recife Open: 620 atletas se inscreveram na competição que começa neste sábado Competição será disputada em modalidades individuais e coletivas até o dia 31 de agosto. Os jogos acontecerão no Geraldão e na UFPE

Os Jogos Paralímpicos Recife Open começam neste sábado (9). A solenidade de abertura ocorrerá a partir das 8h, na quadra principal do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira. Ao todo, 620 atletas de 11 estados do Brasil participarão da competição, que ocorrerá até o dia 31 de agosto.

A sétima edição é promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Os jogos acontecerão no Geraldão e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária.



Modalidades

A competição será disputada em modalidades individuais e coletivas: atletismo, judô, natação, parajiu-jitsu, tiro ao arco, basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas, goalball, bocha e parabadminton.

Os resultados das provas de atletismo são considerados válidos para o Comitê Paralímpico, ou seja, os competidores podem alcançar índices para disputar competições nacionais e internacionais a partir das marcas conquistadas na competição.

Realizado desde 2017, os Jogos Paralímpicos Recife Open se tornaram parte do calendário paralímpico brasileiro, atraindo atletas de todo o país a cada edição.



Em 2025, o número de inscritos bateu recordes: foram 620 atletas, de 11 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, um aumento de 54% em relação ao ano anterior.

Além de reforçar o compromisso do Recife com o incentivo à prática esportiva, o evento impulsiona o esporte paralímpico e promove a inclusão.

“Nossa missão é garantir competições de alto rendimento a todos os atletas, oferecendo estrutura e visibilidade. A realização dos Jogos Paralímpicos Recife Open reforça nossa política de ampliar o acesso ao esporte para todos e representa um avanço na forma como o esporte é pensado e praticado na cidade, com diversidade, qualidade e compromisso com a transformação social”, afirmou o secretário de esportes, Eriberto Filho.

Os Jogos Paralímpicos Recife Open também têm apoio do setor privado. A gerente de governança ambiental e social do grupo Ser Educacional, Adriane Mendes, destaca a importância de promover eventos que impulsionam o desenvolvimento dos atletas.

"É uma grande oportunidade para os atletas que vão disputar o torneio. É o momento de colocar em prática os treinos e a disciplina do dia a dia na competição em busca de medalhas, além de usufruir de tudo que o esporte tem a oferecer: trabalho em equipe, saúde mental, competitividade, liderança, entre outros aspectos.”, ressalta.

Centro de Referência Paralímpico

Desde 2022, a capital pernambucana possui o Centro de Referência Paralímpico, fruto de uma parceria entre a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O projeto oferece iniciação esportiva e alto rendimento para crianças e adolescentes com deficiência do Recife.

As modalidades disponíveis são atletismo, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas, parabadminton e natação. Todas as atividades são desenvolvidas na Universidade Federal de Pernambuco.



Com informações da assessoria.

