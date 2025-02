A- A+

Campeonato Pernambucano Presidente da FPF confirma jogos sem torcida no Recife e na RMR durante o Carnaval Partidas das quartas de final estão previstas para acontecer nos dias 2 e 3 de março

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou que as partidas das quartas de final do Campeonato Pernambucano, que acontecem no Recife e na Região Metropolitana (RMR), durante o Carnaval, devem ser realizadas sem a presença de torcida.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (18), Evandro explicou que, segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Polícia Militar (PM), “Carnaval não tem como colocar público (no estádio).”

Atualmente, o Sport, quarto colocado do Estadual, seria afetado pela medida. O Rubro-negro jogaria a próxima fase em casa, no dia 2 ou 3 de março, contra o quinto colocado, que no momento é o Retrô.

No entanto, com a última rodada ainda a ser realizada, o Sport pode terminar a primeira fase na quinta ou sexta posição, jogando às quartas de final fora de casa.

Questionado sobre um possível duelo no interior, Evandro disse que “interior sem Carnaval poderá ter público. Capital, de jeito nenhum.”

Evandro também afastou a possibilidade de remarcação das partidas por não haver mais datas disponíveis.

Reunião de definição

O MPPE confirmou que está sendo realizada uma reunião, nesta manhã, com a FPF, os clubes da capital e Polícias, para discutir a realização de jogos do campeonato em datas que coincidem com o Carnaval.

Até o momento, a reunião ainda não foi finalizada.



