Jogos Solidários da Pessoa Idosa reúnem participantes com atividades especiais no Recife
Edição do evento ocorre até o dia 30 de dezembro no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital
Os Jogos Solidários da Pessoa Idosa iniciaram a edição deste ano nesta segunda-feira (22) com uma programação especial voltada a pessoas com mais de 50 anos no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
A ação promovida pela Secretaria Estadual de Esportes pretende reunir mais de mil participantes com atividades esportivas, culturais e de bem-estar até 30 de dezembro.
O evento teve a sua abertura oficial no Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, com o incentivo da prática de atividade física e a celebração das pessoas idosas.
A programação conta com uma caminhada matinal nesta terça-feira (23), a partir das 7h30, no Santos Dumont, incentivando a integração entre os grupos e o acesso ao lazer.
As atividades lúdico-esportivas e culturais seguem nos dias 29, durante o período da manhã e da tarde, e 30 de dezembro, pela manhã.
A programação também inclui jogos adaptados, apresentações culturais e momentos de confraternização, promovendo saúde, inclusão e lazer para os idosos participantes.
O encerramento oficial, com a premiação, ocorre também no dia 30, celebrando o envolvimento e o espírito de participação de todos os grupos.
Para a secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, a realização dos jogos comemora o envelhecimento ativo e a qualidade de vida.
“A edição 2025 dos Jogos Solidários da Pessoa Idosa reafirma nosso compromisso com a valorização da melhor idade. Preparamos uma programação diversificada, que une esporte, cultura e convivência, fortalecendo a integração entre os grupos e garantindo momentos de celebração e cuidado com quem tanto contribui para a nossa sociedade”, afirmou a gestora.
Programação - Jogos Solidários da Pessoa Idosa 2025
Abertura
Data: 22 de dezembro de 2025
Local: Clube das Pás
Horário: 13h30
Atividade: Baile de abertura
Caminhada
Data: 23 de dezembro de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Horário: 7h30
Atividades Lúdico-Esportivas e Culturais
Data: 29 de dezembro de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Horário: manhã e tarde
Atividades Lúdico-Esportivas, Culturais e Premiação
Data: 30 de dezembro de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Horário: manhã
Com informações da assessoria.