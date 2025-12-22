Seg, 22 de Dezembro

Bem-estar

Jogos Solidários da Pessoa Idosa reúnem participantes com atividades especiais no Recife

Edição do evento ocorre até o dia 30 de dezembro no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital

Jogos Solidários da Pessoa Idosa pretende reunir mais de mil participantes em atividades esportivas, culturais e de bem-estarJogos Solidários da Pessoa Idosa pretende reunir mais de mil participantes em atividades esportivas, culturais e de bem-estar - Foto: Josimar Oliveira/SEE

Os Jogos Solidários da Pessoa Idosa iniciaram a edição deste ano nesta segunda-feira (22) com uma programação especial voltada a pessoas com mais de 50 anos no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A ação promovida pela Secretaria Estadual de Esportes pretende reunir mais de mil participantes com atividades esportivas, culturais e de bem-estar até 30 de dezembro.

O evento teve a sua abertura oficial no Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, com o incentivo da prática de atividade física e a celebração das pessoas idosas.

A programação conta com uma caminhada matinal nesta terça-feira (23), a partir das 7h30, no Santos Dumont, incentivando a integração entre os grupos e o acesso ao lazer.

As atividades lúdico-esportivas e culturais seguem nos dias 29, durante o período da manhã e da tarde, e 30 de dezembro, pela manhã.

A programação também inclui jogos adaptados, apresentações culturais e momentos de confraternização, promovendo saúde, inclusão e lazer para os idosos participantes.

O encerramento oficial, com a premiação, ocorre também no dia 30, celebrando o envolvimento e o espírito de participação de todos os grupos.

Para a secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, a realização dos jogos comemora o envelhecimento ativo e a qualidade de vida.

“A edição 2025 dos Jogos Solidários da Pessoa Idosa reafirma nosso compromisso com a valorização da melhor idade. Preparamos uma programação diversificada, que une esporte, cultura e convivência, fortalecendo a integração entre os grupos e garantindo momentos de celebração e cuidado com quem tanto contribui para a nossa sociedade”, afirmou a gestora.

Programação - Jogos Solidários da Pessoa Idosa 2025
Abertura
Data: 22 de dezembro de 2025
Local: Clube das Pás
Horário: 13h30
Atividade: Baile de abertura

Caminhada
Data: 23 de dezembro de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Horário: 7h30

Atividades Lúdico-Esportivas e Culturais
Data: 29 de dezembro de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Horário: manhã e tarde

Atividades Lúdico-Esportivas, Culturais e Premiação
Data: 30 de dezembro de 2025
Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont
Horário: manhã

Com informações da assessoria.

Newsletter