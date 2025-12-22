A- A+

Bem-estar Jogos Solidários da Pessoa Idosa reúnem participantes com atividades especiais no Recife Edição do evento ocorre até o dia 30 de dezembro no Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital

Os Jogos Solidários da Pessoa Idosa iniciaram a edição deste ano nesta segunda-feira (22) com uma programação especial voltada a pessoas com mais de 50 anos no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



A ação promovida pela Secretaria Estadual de Esportes pretende reunir mais de mil participantes com atividades esportivas, culturais e de bem-estar até 30 de dezembro.

O evento teve a sua abertura oficial no Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, com o incentivo da prática de atividade física e a celebração das pessoas idosas.

A programação conta com uma caminhada matinal nesta terça-feira (23), a partir das 7h30, no Santos Dumont, incentivando a integração entre os grupos e o acesso ao lazer.

As atividades lúdico-esportivas e culturais seguem nos dias 29, durante o período da manhã e da tarde, e 30 de dezembro, pela manhã.

A programação também inclui jogos adaptados, apresentações culturais e momentos de confraternização, promovendo saúde, inclusão e lazer para os idosos participantes.



O encerramento oficial, com a premiação, ocorre também no dia 30, celebrando o envolvimento e o espírito de participação de todos os grupos.

Para a secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, a realização dos jogos comemora o envelhecimento ativo e a qualidade de vida.



“A edição 2025 dos Jogos Solidários da Pessoa Idosa reafirma nosso compromisso com a valorização da melhor idade. Preparamos uma programação diversificada, que une esporte, cultura e convivência, fortalecendo a integração entre os grupos e garantindo momentos de celebração e cuidado com quem tanto contribui para a nossa sociedade”, afirmou a gestora.



Programação - Jogos Solidários da Pessoa Idosa 2025

Abertura

Data: 22 de dezembro de 2025

Local: Clube das Pás

Horário: 13h30

Atividade: Baile de abertura

Caminhada

Data: 23 de dezembro de 2025

Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont

Horário: 7h30

Atividades Lúdico-Esportivas e Culturais

Data: 29 de dezembro de 2025

Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont

Horário: manhã e tarde

Atividades Lúdico-Esportivas, Culturais e Premiação

Data: 30 de dezembro de 2025

Local: Parque e Centro Esportivo Santos Dumont

Horário: manhã



Com informações da assessoria.

