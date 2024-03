A- A+

Esportes Jogos Universitários Brasileiros 2024 serão no Recife JUBs Fut vai contar com a disputa do título nacional no futebol, no fut7, no X2 e no rugby sevens

Está confirmado. A cidade do Recife será a sede dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs Fut 2024. O evento nacional será realizado entre os dias 1 e 6 de abril e contará com cerca de mil participantes de todos os estados, que vão em busca dos títulos no futebol, fut7, X2 e rugby sevens. Esta é a primeira vez que os JUBs Fut serão realizados na capital pernambucana. A vinda do evento é devido ao apoio conjunto da Prefeitura do Recife, junto à Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Acadêmica de Pernambuco (FAPE).

“A realização dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Fut no Recife promoverá a integração estudantil e fomentará a prática esportiva entre universidades. O evento trará visibilidade nacional para o Recife, fortalecendo sua imagem como cidade dedicada ao esporte e à educação”, afirmou o secretário de Esportes do Recife, Rodrigo Coutinho.

A disputa dos JUBs será realizada em alguns locais espalhados pela cidade, como os gramadões da Prefeitura do Recife localizados na Torre, em Campina do Barreto, no Caiara e no Jardim de Alá, no campo da Universidade Federal Rural de Pernambuco e na Arena PSG. Todas as instalações já foram vistoriadas e aprovadas pela organização do evento.

“Recife sempre foi uma das maiores potências do desporto universitário nacional e possui uma das melhores estruturas esportivas do País. O JUBs Fut será uma oportunidade de apresentar a cidade a todos que vierem participar do evento. Com o apoio da Prefeitura e da Fape, com certeza teremos um grande evento nesta cidade”, afirmou o vice-presidente da CBDU, Alim Neto.

As delegações chegam ao Recife no dia 31 de março, quando começarão os congressos técnicos. Na segunda (1º), começam as disputas do futebol e do fut7. O X2 está marcado para começar na quinta-feira (04). Já o rugby, na sexta-feira (05). Todas as finais estão marcadas para o sábado (06), quando também serão realizadas as premiações.

