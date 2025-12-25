John Robertson, o 'Picasso' da era de ouro do Nottingham Forest, morre aos 72 anos
"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson", disse o clube em um comunicado
O ex-atacante escocês John Robertson, apelidado de 'Picasso' pelo técnico Brian Clough, faleceu aos 72 anos, anunciou nesta quinta-feira (25) o Nottingham Forest, clube pelo qual foi campeão europeu duas vezes.
"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson, uma lenda do Nottingham Forest e um amigo muito querido", disse o clube em um comunicado.
"Um autêntico ícone do nosso clube e bicampeão da Copa da Europa, John será para sempre lembrado por seu talento incomparável, sua humildade e sua dedicação inabalável ao Nottingham Forest", acrescentou.
Nascido em 20 de janeiro de 1953, em Lanarkshire, na Escócia, Robertson se juntou ao Nottingham Forest aos 17 anos. A chegada de Brian Clough como técnico, em 1975, fez com que ele mudasse de posição, passando de meio-campista para ponta esquerda.
Leia também
• Mestra do choro, flautista francesa Odette Dias morre aos 96 no Rio
• Morre Masashi 'Jumbo' Ozaki, astro do golpe japonês, aos 78 anos
• Vince Zampella: criador de "Call of Duty" morre em acidente com Ferrari aos 55 anos
Robertson fez parte do elenco que levou o Forest à Primeira Divisão inglesa em 1977. Em pouco tempo, o clube se tornou campeão inglês (1978) e conquistou a Copa dos Campeões Europeus duas vezes (1979 e 1980).
Para Clough, Robertson era "um dos melhores pontas que já se viu, tão talentoso quanto os brasileiros ou os italianos".
"Você lhe dava uma bola e um metro de gramado, e ele era um artista. O Picasso do nosso esporte", declarou, dando-lhe um apelido que o acompanhou até o fim da vida.
Pela seleção escocesa, John Robertson disputou 28 partidas e marcou 8 gols. Representou seu país na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e no Mundial de 1982, na Espanha.
Após seus anos de glória no Forest, assinou com o Derby County em 1983, antes de retornar a Nottingham.
Como treinador, trabalhou como auxiliar técnico de Martin O'Neill no Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic e Aston Villa.