Qui, 25 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

John Robertson, o 'Picasso' da era de ouro do Nottingham Forest, morre aos 72 anos

"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson", disse o clube em um comunicado

Reportar Erro
Ex-atacante escocês John Robertson, apelidado de "Picasso", morreu aos 72 anosEx-atacante escocês John Robertson, apelidado de "Picasso", morreu aos 72 anos - Foto: Canva

O ex-atacante escocês John Robertson, apelidado de 'Picasso' pelo técnico Brian Clough, faleceu aos 72 anos, anunciou nesta quinta-feira (25) o Nottingham Forest, clube pelo qual foi campeão europeu duas vezes.

"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson, uma lenda do Nottingham Forest e um amigo muito querido", disse o clube em um comunicado.

"Um autêntico ícone do nosso clube e bicampeão da Copa da Europa, John será para sempre lembrado por seu talento incomparável, sua humildade e sua dedicação inabalável ao Nottingham Forest", acrescentou.

Nascido em 20 de janeiro de 1953, em Lanarkshire, na Escócia, Robertson se juntou ao Nottingham Forest aos 17 anos. A chegada de Brian Clough como técnico, em 1975, fez com que ele mudasse de posição, passando de meio-campista para ponta esquerda.

 

Leia também

• Mestra do choro, flautista francesa Odette Dias morre aos 96 no Rio

• Morre Masashi 'Jumbo' Ozaki, astro do golpe japonês, aos 78 anos

• Vince Zampella: criador de "Call of Duty" morre em acidente com Ferrari aos 55 anos

Robertson fez parte do elenco que levou o Forest à Primeira Divisão inglesa em 1977. Em pouco tempo, o clube se tornou campeão inglês (1978) e conquistou a Copa dos Campeões Europeus duas vezes (1979 e 1980).

Para Clough, Robertson era "um dos melhores pontas que já se viu, tão talentoso quanto os brasileiros ou os italianos".

"Você lhe dava uma bola e um metro de gramado, e ele era um artista. O Picasso do nosso esporte", declarou, dando-lhe um apelido que o acompanhou até o fim da vida.

Pela seleção escocesa, John Robertson disputou 28 partidas e marcou 8 gols. Representou seu país na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e no Mundial de 1982, na Espanha.

Após seus anos de glória no Forest, assinou com o Derby County em 1983, antes de retornar a Nottingham.

Como treinador, trabalhou como auxiliar técnico de Martin O'Neill no Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic e Aston Villa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter