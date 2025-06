A- A+

John Textor faz mea culpa e diz que vai se afastar do Lyon

O empresário americano John Textor reconheceu ter cometido erros ao comandar o Lyon, que foi rebaixado para a Ligue 2, e falou sobre a possibilidade de se afastar da gestão cotidiana do clube francês.

"Está claro que na França eu fui melhor no esporte do que na gestão. Eu não foi bom o suficiente na política na França", disse o dono do Lyon em entrevista transmitida neste sábado pela TV Globo.

Textor fez essas declarações na Filadélfia, onde acompanhou a eliminação do Botafogo — outro clube sob sua gestão — nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, após perder por 1 a 0 na prorrogação para o Palmeiras.

Botafogo e Lyon fazem parte do grupo Eagle Football, de propriedade de Textor, que também inclui o clube belga Molenbeek. O magnata anunciou recentemente a venda de sua participação no Crystal Palace, da Premier League inglesa.

"Vou dedicar mais tempo à Eagle ao redor do mundo (...) Tenho alguns parceiros muito bons dentro do grupo que tomarão a iniciativa de resolver os problemas que, francamente, não consegui administrar bem" na França, acrescentou o dirigente que comprou o OL de Jean-Michel Aulas no final de 2022.

Na última terça-feira, a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) decretou o rebaixamento do clube francês devido a desequilíbrios financeiros, apesar de ter terminado em sexto na Ligue 1 e se classificado para a Liga Europa da próxima temporada.

Após a decisão de rebaixamento do clube para a segunda divisão francesa, o time anunciou um recurso. Na sexta-feira, o Olympique Lyonnais informou que havia aprovado seu processo de viabilidade financeira com a Uefa, uma medida que lhe permitirá competir na Liga Europa, desde que o clube consiga permanecer na Ligue 1 após recorrer da sanção imposta pela DNCG.

"Acabamos de vender o Crystal Palace, então está claro que não estamos em dificuldades financeiras. Nunca tivemos tanto dinheiro", insistiu o empresário americano, que também se declarou "muito orgulhoso" do desempenho do Lyon em campo.

"Tínhamos um time para lutar contra o rebaixamento (no primeiro semestre da temporada 2023-2024), fazia um bom tempo que não jogávamos na Liga Europa e conseguimos levá-lo de volta [ao torneio] dois anos seguidos", disse ele.

