John Textor mira compra de time da segunda divisão da Inglaterra, diz jornal

Após vender sua participação no Crystal Palace ao bilionário Woody Johnson — em um negócio de cerca de £190 milhões, necessário para que o clube londrino mantenha a vaga na Liga Europa diante das regras da UEFA — John Textor já traçou novos planos no futebol inglês.

O magnata, que também detém o controle do Lyon e do Botafogo por meio da Eagle Football Holdings, agora está em negociações avançadas para assumir um clube da Championship, a segunda divisão inglesa, de acordo com o jornal inglês The Guardian. As duas equipes mais cotadas são o Sheffield Wednesday e o Watford.

Essa nova tentativa consolida sua estratégia multiclubes. O objetivo de Textor é adquirir total controle da administração esportiva e financeira do clube inglês escolhido — algo inviável em um modelo de copropriedade, como era no Crystal Palace, sem a maioria absoluta.

A operação também busca evitar conflitos regulatórios, como o que obrigou a venda da participação no Palace — onde, por deter fatia significativa no Lyon (também classificado para a Europa League), Textor chegou a estudar afetar um “blind trust” de ações, mas a UEFA rejeitou a proposta por ter sido feita fora do prazo permitido.

