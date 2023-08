A- A+

Mercado da bola Joia da base do Barcelona renova até 2027; confira outras renovações do clube com jovens talentos Fermín López assinou nesta terça-feira (29) o seu novo contrato com a equipe catalã. O acordo inclui uma multa rescisória de 400 milhões de euros

O Barcelona protege mais uma de suas jovens promessas. Fermín López, de 20 anos, renovou com a equipe catalã, depois de ter completado uma excelente pré-temporada e início de campanha. Seu contrato terminou no dia 30 de junho e o clube já fez movimentos para mantê-lo até 2027. A informação foi confirmada pelas redes sociais e pelo site do time culé.

O meia ofensivo chegou em La Masía aos 13 anos, e neste verão realizou o sonho de chegar ao time principal. Ele brilhou na turnê pelos Estados Unidos, onde o time de Xavi disputou a pré-temporada. Além disso, foi convocado para os três primeiros jogos de La Liga e disputou alguns minutos no duelo contra o Villarreal, onde voltou a deixar a sua marca.

Na temporada anterior foi emprestado ao Linares Deportivo. Esta experiência longe do Barça serviu para terminar de lapidar o seu talento. O acordo de renovação inclui uma cláusula de 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,1 bilhões na cotação atual) e durará até 2027. Estas condições são sinais claros de que há esperança no clube com Fermín López.

A assinatura do novo vínculo ocorreu na manhã desta terça-feira (29) em evento com o gestor responsável pela Formação de Futebol, Joan Soler; o diretor esportivo do Clube, Anderson Luis de Souza, Deco; e o diretor de Treinamento de Futebol, José Ramón Alexanco, nos escritórios da Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Nos últimos meses, Xavi confirmou a sua confiança nos jovens talentos vindos de La Masía e o Barça concordou com as renovações de Gavi (2026), Araujo (2026), Abde (2026), Iñaki Peña (2026) e Ansu Fati (2027). Agora, a equipe assegurou a permanência de Fermín (2027).



