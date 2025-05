A- A+

FUTEBOL Joia de 19 anos do São Paulo, Dudinha encanta Marta e já brilha na seleção de futebol A atleta foi eleita uma das 10 jovens mais promissoras do futebol em 2024 pelo site Goal

Ao ser substituída durante a vitória por 3 a 1 do Brasil sobre o Japão, em amistoso disputado na Neo Química Arena, nesta sexta-feira, a meia-atacante Dudinha foi amplamente ovacionada. Os gritos foram até mais altos do que os entoados quando Marta, a Rainha do Futebol, saiu do banco para entrar no lugar de Kerolin.

A empolgação dos presentes em Itaquera com a jogadora de apenas 19 anos não foi à toa. Ela marcou dois gols, um deles um golaço, e ainda sofreu um pênalti, cuja cobrança foi desperdiçada por Kerolin.

Forte e lutadora em campo, a atleta do São Paulo precisou de duas convocações para balançar a rede pela primeira vez com a camisa do Brasil e encantar Marta.



"Ela é baixinha, mas é fortinha, usa muito bem o corpo. E vocês puderam perceber hoje no jogo, né? Ela deu muito trabalho para a equipe do Japão ali na linha de trás e foi muito feliz em três lances maravilhosos. Foi um pênalti, depois ela fez um golaço daquele, depois teve outra situação e foi aguerrida até o fim. Errou o primeiro chute, a bola voltou para ela e ela conseguiu colocar a bola lá dentro novamente", disse Marta.

"Então, para a gente é motivo de muita alegria, porque é uma menina que tem só 19 anos e a gente precisa estar sempre apoiando para que no futuro aí essas meninas possam dar muito mais alegria para a nossa nação e levar, né? O nosso futebol feminino no mais alto possível", concluiu.

Para Dudinha, jogar ao lado da Rainha, e ainda ouvir elogios, é a concretização de um objetivo. "É sonho e realização. É o sonho de qualquer atleta ser vista pela Marta, ser comentada pela Marta. Estar aqui com ela é algo incrível na minha vida."

Eleita uma das 10 jovens mais promissoras do futebol em 2024 pelo site Goal, a meia-atacante paulista se criou no futsal, modalidade pela qual defendeu o Centro Olímpico e o Prata da Casa. Em 2020, aos 14 anos, começou a vestir as cores do São Paulo e de lá não saiu desde então. A ascensão de categorias foi rápida e, em 2023, já havia se estabelecido no time profissional

Seu primeiro título pelo time tricolor foi a Supercopa do Brasil de 2025, conquistado nos pênaltis em clássico com o Corinthians. Em 16 jogos nesta temporada, tem quatro gols e três assistências No ano passado, somou 10 gols e duas assistências em 27 jogos.

A história com a seleção brasileira começou ainda nas categorias de base. Dudinha foi campeã sul-americana sub-17 e também passou pela equipe sub-20, antes de chegar à principal. A primeira convocação para o profissional foi em outubro do ano passado, quando Arthur Elias a chamou para os amistosos contra a Colômbia



