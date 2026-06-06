Joia do Leipzig abandona férias na Espanha para defender Alemanha na Copa: 'Sonho de infância'

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De férias em Marbella, cidade turística situada no Sul da Espanha, para a Copa do Mundo. Joia do RB Leipzig, Assan Ouédraogo foi pego de surpresa quando recebeu a convocação para integrar a seleção da Alemanha com a lesão muscular de Lennart Karl.



O desfalque de ultima hora fez o técnico Julian Nagelsmann apostar no jovem talento de 20 anos para compor o elenco que vai disputar o torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá. A convocação vem como um presente para o atleta.



"Um sonho de infância que se tornou realidade. Um sonho pelo qual trabalhei muito, especialmente nos últimos meses do ano. Estou ansioso para desempenhar o meu papel na equipe e quero ajudar os companheiros o máximo que eu puder. Dentro e fora de campo", afirmou o jogador que contou o momento do contato inesperada de Nagelsmann.





"Recebi a ligação na sexta-feira à noite, enquanto estava de férias. Quando soube que ia fazer parte do elenco, precisei de um momento para poder assimilar e entender o que tinha acontecido antes de ir arrumar as malas imediatamente. É uma grande honra representar a Alemanha em uma Copa do Mundo", afirmou o atleta em entrevista ao site do Leipzig.



Considerado um dos talentos da nova geração do país, Ouédraogo tem como ponto forte a versatilidade e o dinamismo no seu estilo de jogo. Com boa técnica, não tem medo de arriscar jogadas e ganhou bastante visibilidade nesta última temporada.



A Alemanha integra o Grupo E e faz a sua estreia no dia 14 de junho, em jogo contra Curacao, em Houston. O segundo compromisso está marcado para o dia 20, diante da Costa do Marfim, no Toronto Field. A partida que encerra a etapa de classificação do Mundial vai ser realizada em Nova Jersey, no dia 25, diante dos equatorianos.

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