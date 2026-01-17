A- A+

FUTEBOL Joia do Mirassol, Cristian Araújo chama atenção do City Group na Copinha Meio-campista é um dos mais jovens do torneio e já desperta interesse do Hoffenheim

A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue revelando nomes promissores, e um deles é Cristian Araújo, meio-campista do Mirassol.

Com apenas 15 anos no início do torneio, ele foi o jogador mais jovem do elenco e um dos mais novos de toda a competição, mas mostrou maturidade acima da média e já despertou o interesse de clubes europeus, como o Hoffenheim, além do City Football Group, afirma o jornal espanhol As.

O bom momento do Mirassol nas categorias de base acompanha o crescimento do clube no cenário nacional. Sensação do último Brasileirão ao garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o time paulista também começa a colher frutos de um trabalho mais estruturado na formação de atletas. Araújo é hoje o principal símbolo desse processo.

Volante de origem, o jovem atua na faixa central do campo, com boa capacidade de organização, qualidade no passe e personalidade para assumir o controle das ações ofensivas.

Ainda em desenvolvimento físico, compensa com leitura de jogo, talento na construção e liderança com a bola nos pés, sobretudo no campo adversário.

Nascido em Campo Erê, em Santa Catarina, Cristian iniciou a trajetória no Azuriz, onde chegou aos 11 anos e rapidamente passou a ser tratado como a principal joia do clube.

Dois anos depois, foi recrutado pelo Palmeiras e mudou-se sozinho para São Paulo. A falta de oportunidades, porém, o levou a retornar ao Azuriz pouco tempo depois.

Em fevereiro de 2025, o Mirassol apostou no meia e acertou em cheio. Araújo começou no Sub-15 e brilhou ao marcar 11 gols na temporada, número expressivo para um jogador da posição.

O desempenho acelerou sua promoção direta ao Sub-20, equipe pela qual disputou a Copinha vestindo a camisa 10.

No torneio, foi titular nas quatro primeiras partidas e, mesmo na eliminação, contribuiu saindo do banco. Logo na estreia, distribuiu uma assistência e, ao longo da competição, deixou claro que o talento já acompanha a precocidade.

