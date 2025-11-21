A- A+

Futebol Joia do Santos, goleiro João Pedro vai de possível reserva a destaque da seleção sub-17 Herói no mata-mata e pegador de pênaltis, arqueiro defende a Amarelinha novamente nesta sexta-feira, diante do Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo

A seleção brasileira segue viva na busca pelo pentacampeonato da Copa do Mundo sub-17 — muito graças às atuações do goleiro João Pedro, de 17 anos, que se tornou um dos destaques da competição.

O jogador do Santos classificou o Brasil nos dois últimos mata-matas, contra Paraguai e França, e chega com moral para o confronto das quartas de final diante do Marrocos, hoje, às 12h45 (de Brasília), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, Catar.

João Pedro foi o herói na segunda fase contra o Paraguai, com três defesas na disputa por pênaltis, e garantiu o Brasil nas quartas de final ao defender mais três penalidades diante da França — uma no tempo normal e duas na decisão na marca da cal.

Antes disso, já havia feito uma intervenção decisiva ainda na fase de grupos, em partida contra a Zâmbia, que garantiu a liderança da chave para a seleção.

— Sendo sincero, eu não imaginava (se destacar em uma Copa do Mundo com a seleção brasileira), mas estou trabalhando desde quando a gente chegou lá na Granja (Comary). Na nossa preparação, trabalhei duro para ser o goleiro que iria jogar, e agora estou trabalhando para manter, fazer um grande campeonato e ajudar a minha equipe — disse João Pedro, em entrevista exclusiva ao GLOBO.

Ele tem, de fato, ajudado a seleção, e não só nas penalidades. Eleito duas vezes o melhor jogador da partida pela Fifa, o jovem goleiro é um dos responsáveis por o Brasil ter uma das melhores defesas do torneio, com apenas dois gols sofridos em cinco partidas — desempenho superior ao de todas as equipes, exceto a Áustria, vazada somente uma vez.

Drama familiar

Mas por muito pouco a história não foi outra. João Pedro era reserva da seleção sub-17 e, inclusive, no Sul-Americano da categoria, em abril deste ano, o titular era Arthur Jampa, do Bahia. Para o Mundial, Gabriel Menegon, do Grêmio, seria o dono da posição, mas acabou cortado após sofrer uma lesão em outubro. Com isso, João ganhou espaço nos treinamentos e assumiu a titularidade durante a preparação da equipe para o torneio.

Há cerca de três meses, ele também viveu um drama fora de campo. João Pedro perdeu sua mãe, Carla Paixão, no dia 30 de julho, mas continuou atuando pelo Santos. Segundo o presidente do clube, Marcelo Teixeira, o goleiro é um exemplo de persistência mesmo em meio à fase difícil.

— Ele tem algo diferenciado, porque viveu um momento difícil da sua vida pessoal, como todos nós vivemos, mas ele, muito, com o falecimento da mãe. Resistiu, e não apenas resistiu, como atuou pelo Santos, cumprindo bem o seu dever. São referências, exemplos de persistência — disse Marcelo Teixeira, na assinatura do aditivo de contrato do goleiro.

Nascido em Santos, João Pedro, de 1,98 m, começou no futsal da escolinha do Gremetal, clube da cidade, e aos 9 anos chamou a atenção do clube. Atualmente, integra o elenco sub-17, mas participa com frequência de jogos do sub-20. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o Peixe em maio do ano passado, com vínculo válido até 30 de abril de 2027.

Tratado como uma das joias do clube, o jovem goleiro chegou a ser relacionado, no ano passado, para duas partidas da Série B — na derrota para o Amazonas e no empate com o Vila Nova. Também em 2024, o Santos tentou inscrevê-lo no Paulistão, mas, por ainda ter 15 anos na época, João Pedro foi vetado pelo regulamento.

Destaque na base santista, ele tem Manuel Neuer, do Bayern de Munique, como inspiração, mas pode seguir um caminho semelhante ao de outra estrela mundial: Alisson Becker. Titular da seleção brasileira principal, o goleiro do Liverpool também disputou o Mundial sub-17 e hoje é referência para jogadores da posição. João Pedro, porém, diz pensar apenas no próximo passo.

— Espero continuar na equipe profissional de Santos quando eu voltar, e fazer um grande trabalho nesse final de ano — finalizou o goleiro de 17 anos, destaque do Brasil na competição.

