A- A+

Sport Joia do Sport, Zé Lucas entra na mira do Botafogo Conversas entre os clubes estão em estágio inicial

Principal revelação do Sport na temporada passada, o volante Zé Lucas pode estar com os dias contados na Ilha do Retiro. Ainda sem estrear na temporada, o jovem de 17 anos está sendo monitorado de perto pelo Botafogo.

A notícia foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Segundo apuração da reportagem, as conversas entre Sport e Botafogo estão em estágio inicial. Uma proposta oficial ainda não foi formalizada. Além do clube alvinegro, equipes do Brasil e do exterior também acompanham de perto a situação de Zé Lucas.

Diante do cenário atual do Sport, entende-se que uma venda por, no mínimo, 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões na cotação atual) é vista com bons olhos. "Um bom valor", falou uma fonte.

Recuperado de uma fibrose muscular, Zé Lucas ainda não entrou em campo em 2026. O atleta aprimora a parte física e vive a expectativa de reforçar o Sport na reta final do Campeonato Pernambucano.

No ano passado, Zé Lucas foi um dos poucos destaque do clube durante a temporada que culminou com o rebaixamento à Série B. Ele entrou em campo em 48 oportunidades, sendo 34 com a camisa do Sport e outras 14 pela seleção brasileira sub-17.

Com contrato com o Sport até abril de 2028, Zé Lucas tem multa de R$ 100 milhões para transferências nacionais. Para o futebol internacional, o valor é de 50 milhões de euros (R$ 309 milhões).

Veja também