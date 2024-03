Joílson Bernardo da Silva, atleta da APA, é vice-campeão da Maratona CAF na Venezuela

A- A+

Nesse domingo (17), a Associação Petrolinense de Atletismo (APA) celebrou mais uma grande conquista. O atleta Joílson Bernardo da Silva brilhou na Maratona CAF, realizada em Caracas, na Venezuela, garantindo o segundo lugar da prova. Com um tempo de 02h21min33, o cearense ficou apenas 12 segundos atrás do argentino David Prudencio Rodríguez, que terminou em primeiro com 02h21min21. O terceiro lugar foi para o venezuelano José Antonio Reyes Ramos, com 02h22min01.

"Embora o ouro tenha escapado por pouco, estou incrivelmente orgulhoso de ter conquistado o vice-campeonato nessa maratona desafiadora. Obrigado a todos pelo apoio e encorajamento ao longo desta jornada”, agradeceu o corredor brasileiro.

Joílson faz parte do time da APA desde o ano de 2023, quando resolveu migrar para as provas de maratona. Até então, a trajetória do atleta era em provas de meio fundo, onde possui um currículo recheado de grandes conquistas, como um bronze nos 5.000m nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México (2011), além das vitórias nos 3.000m do GP de Bilbao, na Espanha (2013), e nos 5.000m no Troféu Brasil de Atletismo (2014).

Ao celebrar a conquista, o treinador Marciano Barros destacou a evolução de Joílson nesse processo de mudança de estilo de provas.

"Foi um grande resultado. Ele é oriundo de provas curtas, mas vem com uma evolução muito boa em maratonas. No início dessa migração ele sentiu algumas dificuldades, que é muito normal, mas tem evoluído muito bem. Esse vice-campeonato na Maratona CAF é um resultado muito expressivo, pois é uma prova dura, pesada. Portanto estamos muito felizes com o resultado”, destacou o treinador.

